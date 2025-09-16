Dienstag, 16. September 2025

zurück
Plus Edingen-Neckarhausen

So sieht es im Eiskeller der früheren Grafenbrauerei aus

Einblick in 200 Jahre Lagergeschichte: Historische Gewölbekeller der ehemaligen Brauerei locken rund 300 Besucher an Tag des offenen Denkmals.

16.09.2025 UPDATE: 16.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 37 Sekunden
Die großen Gewölbe beeindruckten die Gruppen, die in den Eiskellern viele Informationen bekamen. Foto: dani

Edingen-Neckarhausen. (dani) Man sah sie schon von Weitem, die riesige Menschengruppe, die sich vor dem Edinger Schlösschen versammelte. Lange sollten sie dort nicht bleiben, denn am Tag des offenen Denkmals erwartete die Besucher eine ganz besondere Führung und einen Blick in etwas, das man so wahrscheinlich nicht in beziehungsweise unter Edingen erwartet hätte.

Gemeinsam mit

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Edda Nieber
Volontärin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.