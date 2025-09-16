Edingen-Neckarhausen. (dani) Man sah sie schon von Weitem, die riesige Menschengruppe, die sich vor dem Edinger Schlösschen versammelte. Lange sollten sie dort nicht bleiben, denn am Tag des offenen Denkmals erwartete die Besucher eine ganz besondere Führung und einen Blick in etwas, das man so wahrscheinlich nicht in beziehungsweise unter Edingen erwartet hätte.

Gemeinsam mit