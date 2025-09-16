Dienstag, 16. September 2025

zurück
Plus Bundeswehr bleibt vage

Gibt es immer mehr Tiefflüge über der Region?

Nachdem in den vergangenen Wochen immer wieder Sichtungen gemeldet wurden, hat die RNZ nun bei der Bundeswehr nachgefragt.

16.09.2025 UPDATE: 16.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 59 Sekunden
Die A-400M kann auch einen über 30 Tonnen schweren Panzer transportieren. Foto: dpa

Region Heidelberg. (yhug) Mehrfach ist es in den vergangenen Wochen zu teils spektakulären Sichtungen von Militärmaschinen gekommen. Spektakulär deshalb, weil die großen Maschinen sehr tief über Wohngebiete flogen und damit Staunen und Besorgnis in der Bevölkerung auslösten – bis zur Angst, dass die Maschinen in Wohnhäuser krachen und abstürzen würden.

Die jüngsten Sichtungen in

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Yannick Hug
Volontär
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.