Dienstag, 12. August 2025

zurück
Plus Edingen-Neckarhausen

So lief die Großübung der Jugendfeuerwehr

Sie sorgt dafür, dass man auch nach 24 Stunden und wenig Schlaf noch einsatzbereit ist.

12.08.2025 UPDATE: 12.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 44 Sekunden
Teamwork war bei allen Einsätzen gefragt, denn alleine geht bei der Feuerwehr nichts. Foto: Nieber

Von Edda Nieber

Edingen-Neckarhausen. Es ist ein bisschen wie auf einer Klassenfahrt: Im Raum verteilt sitzen Kinder und Jugendliche beisammen, die einen quatschen, andere spielen "Mensch ärgere Dich nicht" oder "Black Jack". Einige haben es sich auch schon auf ihren Feldbetten gemütlich gemacht und entspannen.

Plötzlich zerreißt ein Signalton die Luft, und mit

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Edda Nieber
Volontärin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.