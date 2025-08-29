Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Im Mai 1975 besiegelten die bis dato selbstständigen Gemeinden Edingen und Neckarhausen ihren (unfreiwilligen) Zusammenschluss. Die RNZ hat ins Gemeindearchiv geschaut, was übers Jahr 1975 los war. Der August ist an der Reihe.

> Die VdK-Ortsgruppe Neckarhausen lädt zu einem Wohltätigkeitskonzert zu Gunsten von Menschen mit