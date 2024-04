Edingen-Neckarhausen. (max) Am Fähranleger staunten Spaziergänger am Sonntagmittag nicht schlecht, als plötzlich rund 15 Oldtimer kurzerhand ins Wasser fuhren. Dabei handelte es sich aber nicht um einen Unfall, sondern um eine Gruppe von Amphibienfahrzeugen, einer Mischung aus Boot und Auto, die sowohl auf dem Land als auch auf dem Wasser fahren können. Dazu hatte der Amphicar Club Berlin eingeladen, um die Saison in Heidelberg zu eröffnen.

Für Fährfrau Isabelle Kreuzer, die zu dieser Zeit Dienst hatte, war es nicht die erste Begegnung mit den ulkigen Vehikeln: "Das ist schon ein paar Mal vorgekommen", berichtete sie im Gespräch mit der RNZ. Nur so viele auf einmal seien es noch nie gewesen.

Probleme hätten ihr die Boot-Autos nicht gemacht: "Sie haben kurz bei mir Bescheid gesagt, dass sie gleich ins Wasser fahren", sagte Kreuzer. Und auch Verzögerungen im Ablauf gab es nicht. Ungefähr eine Überfahrt der Fähre habe es gedauert, bis alle Amphibienfahrzeuge auf dem Wasser waren und in Richtung Heidelberg davon tuckerten.