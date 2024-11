Edingen-Neckarhausen. (RNZ/dani) Mit dem Wohnbauprojekt "Trio Verde" der Diringer-&Scheidel-Unternehmensgruppe (D&S)) soll wieder Leben auf die alten Tennisplätze in Edingen kommen. Auf dem rund 2700 Quadratmeter großen Areal im Gewann "Hundert Morgen" entstehen in drei kleineren Wohnhäusern insgesamt 27 Eigentumswohnungen mit einem Mix aus zwei bis vier Zimmern, wie D&S in einer

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote