Edingen-Neckarhausen. (fer) "Wir wollen mit der Verleihung der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland eine Lebensleistung sichtbar machen und ins Licht der Öffentlichkeit rücken." Mit diesen Worten gratulierte Landrat Stefan Dallinger Rosalie und Manfred Hemberger. Über lange Jahre hinweg hat sich das Ehepaar um seine pflegebedürftige Tochter gekümmert und zudem deren zwei Kinder großgezogen. Der Landrat bezeichnete die beiden als vorbildliche Mitbürger in einer Zeit, in der ein Engagement wie dieses "keine Selbstverständlichkeit" mehr sei.

"Wir haben unsere Elke immer unter uns", sagten die beiden Senioren angesichts der Ehrung zu Tränen gerührt und fügten hinzu: "Für uns war es eine Selbstverständlichkeit unserer behinderten Tochter all die Jahre beizustehen." Das Schicksal schlug während eines Kuraufenthalts unbarmherzig zu, den die junge Frau nach einem Herzinfarkt angetreten hatte. Nach mehreren Herzstillständen erwachte sie schwer behindert aus dem Koma und war fortan ein Pflegefall.

"Es gibt Zeiten, da verändert sich das Leben der Menschen von heute auf morgen. Da kommen Situationen auf eine zu denen man sich als Familie stellen muss", so Dallinger und weiter: "Dabei stellt sich heraus, welche Stärken man in sich trägt, an denen man auch wachsen kann, wie Ihr Beispiel zeigt." Denn über die Pflege hinaus hätte das Ehepaar ihren beiden Enkelkindern ein unbeschwertes Aufwachsen ermöglicht.

Der Landrat dankte Martina Schneider als Ideengeberin für die Auszeichnung. Die beste Freundin der 2021 verstorbenen Elke erkannte die Besonderheit der langjährigen Pflegesituation und brachte den Stein ins Rollen, indem sie das Engagement der Eltern den Ämtern kundtat. "Ich freue mich mit den beiden über die hohe Auszeichnung, auch wenn vom Antrag bis zur Übergabe an die zu Ehrenden einige Zeit vergangen ist", ließ Schneider im Gespräch mit der RNZ wissen.

Bevor Rosalie und Manfred Hemberger die Verdienstmedaillen angeheftet bekamen, verlas der Landrat den persönlich unterschriebenen Brief von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: "Manfred und Rosalie Hemberger haben sich über viele Jahre selbstlos, uneigennützig und mit einer bewundernswerten Selbstverständlichkeit in der Pflege ihrer Tochter und der Erziehung ihrer beiden Kinder engagiert und dabei Übermenschliches geleistet. Was hier über einen ausgesprochen langen Zeitraum im Verborgenen erbracht wurde, hat Anerkennung und öffentliche Würdigung verdient."

Bürgermeister Florian König gratulierte den Geehrten namens der Gemeinde. "Wir verleihen zwar keine Verdienstmedaillen, aber dafür habe ich etwas Essbares mitgebracht", scherzte das er und erinnerte daran, dass er den Hembergers erst vor rund zehn Wochen zur eisernen Hochzeit gratuliert hat. "Wir sind als Gemeinde stolz darauf, Bürger wie sie zu haben, die sich in solch herausragender Weise engagieren", erklärte er. Bürgermeisterstellvertreter Dietrich Herold schloss sich seinen Vorrednern an und fügte hinzu: "Trotz der Rundum-Betreuung der Tochter hatte Manfred Hemberger noch Zeit, sich kulturell in der Gemeinde einzubringen und bei der Sängereinheit Edingen den langjährigen Part des Solisten zu übernehmen." Worauf Hemberger antwortete: "Gesang war mein Leben", bevor Landtagsabgeordneter Sebastian Cuny (SPD) dem Ehepaar ebenfalls gratulierte.