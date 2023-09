Edingen-Neckarhausen. (max) Eigentlich hätte es am Samstagmittag ein schneller und unkomplizierter Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen werden können. Die Einsatzkräfte waren zu einem vermeintlichen Zimmerbrand in die Neckarhäuser Neugasse gerufen worden. Die Anrufer vermuteten in der Nachbarwohnung einen Zimmerbrand, der sich beim Eintreffen der Feuerwehrleute als Topf mit verbranntem Essen auf dem Herd entpuppte – die Wohnung musste lediglich mit Lüftern von Rauch befreit werden.

Das Problem war aber: Auf dem Weg zur vermeintlichen Brandwohnung war für die Feuerwehr gleich an zwei Stellen kein Durchkommen. "Ich bin mit dem T6 vorgefahren und habe die Einsatzstelle inspiziert", berichtete Feuerwehrkommandant Stephan Zimmer. Das nachfolgende Löschfahrzeug kam aber nicht durch, da ein Transporter und ein Wohnmobil in der Neugasse so geparkt hatten, dass der Durchgang schlicht zu schmal war.

"Das passiert in der Neugasse ab der Hausnummer 38 immer wieder", sagte der Kommandant genervt. Doch damit nicht genug: Als das zweite Löschfahrzeug den Hof des Feuerwehrhauses in Hauptstraße verlassen wollte, parkte ein Pkw direkt in der Einfahrt. Der Besitzer habe einen Brief einwerfen wollen und habe deshalb dort gehalten: "Da weiß man wirklich nicht mehr, was man sagen soll", so der Kommandant fassungslos.

Feuerwehr-Pressesprecher Jeremy Eckstein war ebenfalls an dem Einsatz beteiligt und berichtete: "Wir haben dadurch gut vier bis fünf Minuten verloren." Das klinge zwar nicht viel, könne aber im Ernstfall Menschenleben kosten.