Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Der Duft von heißen Waffeln vermischte sich am Samstag in Neckarhausens Hauptstraße mit dem von Bratwürsten auf dem Rost. Ein wenig wie Weihnachten eigentlich – und so war auch die Stimmung vor Ort: erwartungsvoll, fröhlich und gesellig.

Der Flohmarkttag in Neckarhausen – in Edingen wird er am 17. Mai folgen – lockte zwar