Edingen-Neckarhausen. (max) Eine nicht so stille Nacht hatte die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen an Weihnachten. Es seien zwar "keine weltbewegenden Einsätze" gewesen, berichtete Kommandant Stephan Zimmer, etwas ärgerlich sei es aber doch gewesen, da der Alarm immer dann kam "wenn man gerade das Festessen auf dem Teller hatte". Das sei aber halb so schlimm, wichtig wäre, dass niemandem etwas passiert sei.

Zuerst schrillte die Glocke der Feuerwehr an Heiligabend, 24. Dezember, gegen 18 Uhr, als die Brandmeldeanlage in einem Altenheim in Neckarhausen auslöste. Als der Löschzug dort ankam, habe man festgestellt, "dass es nur ein verbrannter Toast" gewesen sei. Während dieses Einsatzes kam schon der nächste Notruf, denn in einer verschlossenen Wohnung in der Nähe wurde eine "Person in hilfloser Lage" vermutet.

Als die Feuerwehr die Tür öffnete, fand sie die Wohnung jedoch leer vor. Der vorerst letzte Weihnachtseinsatz der Wehr ereignete sich dann am Montag, 25. Dezember, als sie wegen eines vermeintlichen Gaslecks in ein Altenheim nach Edingen gerufen wurden. Auch hier konnte keine Gefahr für die Bewohner festgestellt werden.