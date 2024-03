Edingen-Neckarhausen. (joho) Das Angebot an Carsharing-Fahrzeugen in Edingen-Neckarhausen wächst: Auf den Parkplätzen gegenüber der Hausnummern 15-17 in der Edinger Bahnhofstraße steht den Kunden von Stadtmobil-Rhein-Neckar nun eine weitere Station zur Verfügung. Am Mittwoch übergaben Bürgermeister Florian König und Dieter Netter von Stadtmobil die neue Station den Kunden.

An der bestehenden Station in der Rathausstraße/Messplatz stehen weiterhin ein Kleinwagen und ein Kombi. Neu ist dort ein Fahrzeug der Miniklasse, das einen dort bisher verfügbaren Kleinwagen ersetzt. Damit bietet Stadtmobil in Edingen nun drei Fahrzeugklassen an.

Die beiden Kleinwagen an den zwei Stationen in der Friedrich-Ebert-Straße 29-31 und der Heinrich-Heine-Straße 15-17 in Neckarhausen bleiben ebenfalls erhalten. Damit stehen in der Gemeinde nun insgesamt fünf Fahrzeuge in drei Klassen an vier Stationen zur Verfügung.

Wie Dieter Netter mitteilte, sei die Entwicklung in Edingen-Neckarhausen erfreulich und die Kundenzahl seit 2019 bis heute mit 220 um insgesamt 55 Prozent gewachsen. Nach einem "mühsamen Start" sei das Angebot heute in den Köpfen der Menschen angekommen – auch wegen eines geänderten Bewusstseins für Umwelt und Kosten. Mundpropaganda habe ein übriges dazu beigetragen, so Netter. In Edingen komme zudem eine gute Vernetzung mit dem Nahverkehr hinzu.

Bürgermeister König freute sich über die positive Entwicklung: "Es ist gut, wenn man eine Alternative zum eigenen Fahrzeug zur Verfügung hat", befand der Rathauschef. Dies wirke sich positiv auf den Mobilitätswandel und den Klimaschutz aus. "Wir sind stolz, dass das Angebot ständig erweitert wird und unterstützen das gern." Auch die Verwaltung nehme das Angebot an und nutze die Mietautos etwa bei Fahrten zu Fortbildungen.

Carsharing sei die Alternative zum eigenen Auto und lohne sich für alle, die weniger als 10.000 Kilometer im Jahr fahren, erläuterte Netter. Auch Stadtentwicklung und Umwelt profitierten von Carsharing: Laut Studien ersetze ein Carsharing-Auto bis zu 20 private Pkw. Damit erspare Stadtmobil den Gemeinden der Metropolregion Rhein-Neckar mittlerweile über 11.000 parkende Autos.