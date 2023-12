Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. So mancher neue Bürgermeister kommt entspannter in seinem Amt an. Für Florian König war das Jahr 2023 etwas Besonderes, wie er im Gespräch mit der RNZ sagt. Arbeitsreich, aber auch schön. Edingen-Neckarhausens noch recht neues Ortsoberhaupt beantwortet im Jahresinterview auch Fragen zu seinem Einstieg mit großen Themen und