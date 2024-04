Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen. Hier ist Wein in aller Munde: Unter dem Motto "Probieren – Genießen – Kaufen", dreht sich bei "Wein im Schloss" wieder alles um den legendären Rebensaft. Am Samstag, 27. April, veranstalten die ehrenamtlich agierenden "Bürger in Aktion" (BiA) zum siebten Mal die zwischenzeitlich weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannte und beliebte Weinmesse auf der Beletage im Neckarhäuser Schloss.



Das noble Ambiente adelt die Veranstaltung als Treffpunkt der Weinkenner und Genießer. Und wer das Schloss bislang nur von außen kennt, für den lohnt sich auch ein Blick in das Innere des einstigen Adelssitzes, in dem sich Geschichte und Geschichten verbinden.

Die Messe ist ein Publikumsmagnet für die ganze Region. Hier werden mehr als 100 verschiedene Weine und Sekte von insgesamt 19 Winzern ausgeschenkt. Foto: fer

Die "Bürger in Aktion", die sich 2014 im Vorjahr des großen Jubiläums 1250 Edingen und 40 Jahre Edingen-Neckarhausen gegründet haben, feiern in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Seither bereichern sie das Gemeindeleben kulinarisch und auch die Weinmesse ist ihre "Erfindung". "Mehr als 100 verschiedene Weine und Sekte von insgesamt 19 Winzern aus der Pfalz, Rheinhessen, dem Kraichgau sowie von der badischen und hessischen Bergstraße werden ausgeschenkt", lässt Hermann Rommel seitens der BiA-Aktiven wissen. Und fügte hinzu: "Neben den aktuellen Jungweinen des Jahres 2023 werden auch gereiftere Weinjahrgänge kredenzt."

Hermann Rommel ist Hobbykoch aus Leidenschaft. Guter Wein darf dabei nicht fehlen. Foto: fer

Darunter sind auch Bio-Winzer, die den Besuchern Wein aus Bio-Anbau schmackhaft machen möchten. Die teilnehmenden Weingüter und ihre Betreiber werden teilweise in der gehobenen Wein- und Winzer-Liga geführt. Sie vertreten junge, aufstrebende Weinbaubetriebe oder sind Nachfolger traditioneller Weingüter.

"Mit 19 Anbietern haben wir jetzt so etwas wie die räumliche Kapazitätsgrenze erreicht", gesteht Rommel. Um dem Zuspruch auf Besucherseite gerecht zu werden, steht neben dem großen und kleinen Sitzungssaal auch der Kultursaal des Schlosses als zusätzliche Räumlichkeit für den gehobenen Trinkgenuss zur Verfügung.

Mit von der Partie ist zudem das Schriesheimer Backhaus Höfer, das eine Auswahl seiner handwerklich hergestellten Brote aus eigener Produktion präsentiert. Wein und Brot ist schon seit Alters her eine gelungene Verbindung und verleiht der Veranstaltung zwischen den einzelnen Verkostungen den entsprechenden "Biss" "Ich bin überrascht, was hier alles geboten wird", stellte der kreative Chef des Backhauses, Christoph Höfer, bei seiner Schloss-Premiere im vergangenen Jahr fest.

Die Weinmesse und damit die Anzahl der teilnehmenden Winzer ist mit den Jahren stetig gewachsen, und auch der Zuspruch seitens der Besucher wurde immer größer. Die erste Weinmesse hatten die "Bürger in Aktion" übrigens 2015 im Jahr des großen Doppeljubiläums 1250 Jahre Edingen und 40 Jahre Edingen-Neckarhausen, organisiert.

Nachdem die Premiere unerwartet große Resonanz gefunden hatte, entschloss sich die Initiative zum Weitermachen auf dem weinfreudigen Sektor. Aktuell verfügt die ehrenamtlich agierende Gruppe, die zwischenzeitlich Teil der Lokalen Agenda ist, über eine feste Stammbesetzung sowie etliche Helfer und Unterstützer, die zur Stelle sind, wenn sie gebraucht werden.

"Hätten wir diese Aktiven nicht, könnten wir solch eine Veranstaltung gar nicht stemmen", ist Rommel überzeugt. Als Württemberger Schwabe ist er von Hause aus mit dem Wein verbunden. Die "Bürger in Aktion" wissen nicht nur gutes Essen, für das sie ebenfalls bekannt sind, sondern auch ein gutes Glas Wein zu schätzen. "Die Weine die bei unserer Weinmesse zum Zug kommen, sind ja kein Massenprodukt, sie sind ein naturgegebenes Kleinod, das von engagierten Winzern mit viel Sorgfalt hergestellt wird", betont Rommels Ehefrau Elisabeth Grasberger und ergänzt: "Es passt einfach zu den stilvollen Räumlichkeiten." Im großen Saal, wo noch das Tafelgeschirr der ehemaligen Schlossbesitzer, der Grafen von Oberndorff, ausgestellt ist und Bilder des Malers Kobell die Wände zieren, verbindet sich die reiche Weinkultur mit der ebenfalls historischen Schlosskultur, wie ein kurzer Rückblick zeigt.

Das heutige Schloss hat seinen Ursprung in der alten Thurn- und Taxis’schen Posthalterei aus dem 17. Jahrhundert. Nach mehreren Besitzerwechseln wurde der zwischenzeitlich barocke Landsitz Eigentum von Franz Albert von Oberndorff (1720 bis 1799) der unter Kurfürst Karl Theodor Minister war und 1790 in den Reichsgrafenstand erhoben wurde. In den Jahren 1824/25 ließ Alfred von Oberndorff den gräflichen Landsitz aus- und umbauen, wodurch das Schloss sein klassizistisches Aussehen erlangte.

Der wesentliche Schritt zur heutigen Schlossanlage wurde durch den Umbau 1910/11 im Auftrag des Grafen Friedrich von Obernorff vollzogen. Das Schloss wurde 1960 an die damals noch selbstständige Gemeinde Neckarhausen verkauft und wird heute multifunktional genutzt. Zahlreiche kulturelle Veranstaltungen die im großen Saal des ehemaligen Grafensitzes und im Schlosshof stattfinden, lassen den Glanz vergangener Zeiten erahnen. "Die Winzer kommen auch deshalb gerne zu uns, weil sie das fantastische Ambiente zu schätzen wissen", weiß Hermann Rommel.

Einer der Winzer ist Matthias Schmidt vom Ladenburger Weingut Rosenhof. Foto: fer

Diese Einschätzung wird auch von zwei "Lokalmatadoren" bestätigt. "Ich bin von Beginn an dabei", berichtet Matthias Schmidt vom Ladenburger Weingut Rosenhof und fügt hinzu: "Die Organisation ist super, die Räumlichkeiten fantastisch und die Leute sind gut drauf. Mir macht es Spaß, hier zu sein."

Für Max Jäck vom gleichnamigen Weingut in Schriesheim zählt die Weinmesse im Schloss zu den schönsten Örtlichkeiten, die er als Anbieter besucht. Foto: fer

Außerdem ist er mit Hermann Rommel freundschaftlich verbunden. "Der Hermann hilft alljährlich bei der Weinlese in meinen Schriesheimer Lagen, als Dank dafür bringe ich gerne meine Weingläser für diese Veranstaltung mit", verrät Schmidt schmunzelnd. Für Max Jäck vom gleichnamigen Weingut in Schriesheim zählt die Weinmesse im Schloss zu den schönsten Örtlichkeiten, die er als Anbieter besucht. "Ich empfinde die Atmosphäre als sehr angenehm, die Veranstaltung hat etwas Familiäres", so Jäck.

Und wenn dann alles gelaufen ist, werden die Winzer noch zum gemütlichen Vesper eingeladen. "Das gibt es anderswo so auch nicht", verrät Jäck. Klar, sei es eine Menge Arbeit, die Winzer zu kontaktieren, alles zu planen, um dann - zumindest, was den Sekt anbelangt – die Korken knallen zu lassen, gesteht Rommel. "Sind Winzer und Besucher zufrieden, dann ist das auch für uns ein tolles Erfolgserlebnis", betonen die Ehrenamtlichen.

Der Reinerlös aus der Veranstaltung kommt einer sozialen Einrichtung in der Gemeinde zugute. Als nächstes begegnet man den "Bürgern in Aktion" bei ihrer Schlössel-Straußwirtschaft an der Edinger Kerwe und dem kulinarisch kreativen November-Markt im Gemeindehaus St. Michael in Neckarhausen.

Zum Gemeindejubiläum 50 Jahre Edingen-Neckarhausen im kommenden Jahr haben sich die Aktiven zudem etwas Besonderes einfallen lassen. Unter dem Motto "Sekt trifft Champagner" will man für einen prickelnden Genuss in der Orangerie sorgen.

Info: Wein im Schloss, am kommenden Samstag, 27. April, von 15 bis 19 Uhr. Der Eintritt zur Verkostung beträgt 12 Euro.

Die Weingüter auf einen Blick:



> Weingut Michael Andres Ruppertsberg/Pfalz.



> Sektkellerei Andres & Mugler Ruppertsberg/Pfalz.



> Weingut Bosch Kronau/Kraichgau.



> Sektkellerei Griesel&Compagnie Bensheim/Hessische Bergstraße.



> Weingut Jäck, Schriesheim/Badische Bergstraße.



> Weingut Jesuitenhof Hof, Dirmstein/Pfalz.



> Weingut Knauff, Gönnheim/Pfalz.



> Weingut Knipser, Laumersheim/Pfalz.



> Weingut Koch,Hainfeld/Pfalz.



> Weingut Kranz, Ilbesheim/Pfalz.



> Weingut Krück, Großkarlbach/Pfalz.



> Weingut lichti & astroh, Herxheim am Berg/Pfalz.



> Weingut Frank Meyer, Gleiszellen/Pfalz.



> Weingut Neiss, Kindenheim/Pfalz.



> Weingut Rettig, Westhofen/Rheinhessen.



> Weingut Rosenhof, Ladenburg/Badische Bergstraße.



> Weingut Schädler, Inhaber Steffen Mugler Maikammer/Pfalz.



> Weingut Schwedhelm, Zellertal/Pfalz.



> Weingut Schloss Schönberg, Bensheim/Hessische Bergstraße.