Donnerstag, 18. September 2025

Plus Edingen-Neckarhausen

Auf dem Pausenhof wird’s tierisch

In den Ferien wurde fleißig gemalt: Bunte Bodenmarkierungen zieren nun den Hof der Graf-von-Oberndorff-Schule.

18.09.2025 UPDATE: 18.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 1 Sekunde
Unter anderem gibt es nun bunte Raupen auf dem Pflaster, die den Kindern helfen sollen, sich reihenweise aufzustellen. Die Aktion wurde vom Förderverein unterstützt. Foto: nip

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Rechtzeitig zum Schulbeginn können sich die Schüler der Graf-von-Oberndorff-Schule über einen verschönerten Schulhof freuen. Während der Sommerferien wurde der Hof umfassend gereinigt und mit insgesamt sechs neuen Bodenmarkierungen versehen.

Das Projekt "Neuer Glanz für den Pausenhof" ist ein Gemeinschaftswerk des

