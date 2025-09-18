Auf dem Pausenhof wird’s tierisch
In den Ferien wurde fleißig gemalt: Bunte Bodenmarkierungen zieren nun den Hof der Graf-von-Oberndorff-Schule.
Von Nicoline Pilz
Edingen-Neckarhausen. Rechtzeitig zum Schulbeginn können sich die Schüler der Graf-von-Oberndorff-Schule über einen verschönerten Schulhof freuen. Während der Sommerferien wurde der Hof umfassend gereinigt und mit insgesamt sechs neuen Bodenmarkierungen versehen.
Das Projekt "Neuer Glanz für den Pausenhof" ist ein Gemeinschaftswerk des
