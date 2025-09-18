Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Rechtzeitig zum Schulbeginn können sich die Schüler der Graf-von-Oberndorff-Schule über einen verschönerten Schulhof freuen. Während der Sommerferien wurde der Hof umfassend gereinigt und mit insgesamt sechs neuen Bodenmarkierungen versehen.

Das Projekt "Neuer Glanz für den Pausenhof" ist ein Gemeinschaftswerk des