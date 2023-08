Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. Am kommenden Wochenende von Samstag, 2. bis Montag, 4. September, laden der FC Viktoria und der Gesangverein 1857/1859 Neckarhausen zum "Kerwe-Bembel" ein. An allen drei Tagen gibt es reichlich Livemusik und auch die kulinarischen Bedürfnisse werden durch ein umfangreiches Speisen- und Getränkeangebot mehr als bedient.

Hintergrund Samstag, 2. September > 16 Uhr: Eröffnung mit Böllerschüssen und Fassbieranstich und Inthronisierung der "Kerwe-Schlumbl". > 19.30 Uhr: Live-Musik mit "The Shades Of Soul" Sonntag, 3. September > Ab 11 Uhr: Kerwe [+] Lesen Sie mehr Samstag, 2. September > 16 Uhr: Eröffnung mit Böllerschüssen und Fassbieranstich und Inthronisierung der "Kerwe-Schlumbl". > 19.30 Uhr: Live-Musik mit "The Shades Of Soul" Sonntag, 3. September > Ab 11 Uhr: Kerwe geöffnet. > 11.30 Uhr: Frühschoppen mit der Musikvereinigung. Montag, 4. September > Ab 11 Uhr: Kerwe geöffnet. > 11.30 Uhr: Traditionelles "Knöchel-Essen" > 19.30 Uhr: Live-Musik mit "Finest Shades Of Grey" joho [-] Weniger anzeigen

Traditionell wird die Kerwe von der Schützengesellschaft Neckarhausen mit drei Böllerschüssen aus der alten Kanone um 16 Uhr eröffnet. Geschick und Zielgenauigkeit ist anschließend beim Fassbieranstich gefordert, um den sich traditionell der Bürgermeister gemeinsam mit einem Vertreter des Heimatbundes kümmert. Damit die Kerwe dann richtig losgehen kann, muss noch die "Kerwe-Schlumbl" auf den Thron gesetzt werden.

Zentrum des gemeinsamen "Kerwe-Bembels" ist an allen drei Tagen der Parkplatz am Freizeitbad in Neckarhausen, wo es auch einen kleinen Rummel gibt. Hier gibt es auch die Kerwespezialitäten wie Leberknödel, Bratwürste, Schnitzel und Pommes und montags das Knöchel-Essen. Für die Vegetarier gibt es Schupfnudeln mit Kraut oder Apfelmus. Selbstgemachte Kuchen runden das Angebot ab.

Musikalisch so richtig abgehen wird es am Kerwe-Samstag. Um 19.30 Uhr betreten "The Shades Of Soul" mit Musikern der ehemaligen "United States Army Band" die Bühne und heizen dem Publikum mit Motown-, Modern- und klassischem Soul der 60er-Jahre ein. Bei Hits von Whitney Houston, Prince oder Earth, Wind and Fire wird sich die Tanzfläche im Nu füllen.

Erstmals dabei sind die Landfrauen Neckarhausen. Sie laden in den Hof in der Hauptstraße 378 ein. Am Samstag gibt es dort von 12 bis 18 Uhr einen Hofflohmarkt mit kühlen Drinks der "Landfrauen-Wunderbar" und etwas zu Essen auf die Hand.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Blasmusik. Die Aktiven der Musikvereinigung 1923 Neckarhausen unterhalten die Gäste ab 11.30 Uhr mit beschwingten Klängen der Volks- und Schlagermusik. Außerdem herrscht am Sonntag das Motto "Fifty Shades Of Quetschekuche". Geplant ist, 50 verschiedene Zwetschgenkuchen anzubieten. Von 11 bis 14 Uhr gibt es selbst gemachte "Kartoffelsupp’" dazu, danach dann ganz klassisch mit Kaffee.

Wenn die Kerwe in Neckarhausen beginnt, ist das auch nicht zu überhören: Mit drei Böllerschüssen läutet die Schützengesellschaft das Fest traditionell ein. Foto: Hofmann

Die Neckarhäuser Sportfischer laden am Sonntag und Montag, jeweils ab 10 Uhr, in ihr Fischerhäusel in der Schloßstraße ein und servieren Leckeres für Fisch-Liebhaber. Außerdem eine Auswahl an Kaltgetränken. Nach dem großen Zuspruch im vergangenen Jahr ist die SPD wieder mit einer kleinen Straußwirtschaft vertreten und bietet ebenfalls am Sonntag ab 11 Uhr Weißwurst, Brezeln und süßen Senf an.

Am Samstag und Sonntag findet auf dem Rummel, der jeweils um 11 Uhr öffnet, zudem ein Schauprägen des Gedenktalers zum 1250-jährigen Jubiläum von Neckarhausen in mittelalterlicher Münztechnik mit drei Meter hohem Fallhammer statt.

Der Montag startet ab 11.30 Uhr mit dem traditionellen Knöchel-Essen. Die Kerwe klingt um 19.30 Uhr, mit Livemusik von "Finest Shades Of Grey" aus.

Um Spenden für das musikalische Rahmenprogramm wird gebeten. Veranstaltungsende ist jeden Tag um 1 Uhr, die Livemusik endet jeweils um 23.30 Uhr.