Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Alle hoffen auf gutes Wetter, denn am 29. November startet der "Wieslocher Weihnachtszauber" für Jung und Alt. Bei der Vorstellung des Weihnachtsmarkt-Programms betonte Michael Maier, Geschäftsführer des organisierenden Stadtmarketings, man komme diesmal sehr nahe an Weihnachten heran. "Der Weihnachtszauber geht bis zum 22. Dezember, das ist gut für unseren Einzelhandel in der Stadt." Veranstalter ist die Stadt selbst. Montags bis freitags ist das vorweihnachtliche Treiben jeweils von 16 bis 21 Uhr geöffnet, an den Samstagen von 11 bis 21 Uhr und an den Sonntagen von 14 bis 21 Uhr; auf dem Marktplatz und auf dem evangelischen Kirchplatz.

"Hier wurde ein echtes Kleinod geschaffen": Oberbürgermeister Dirk Elkemann betonte in einem Pressegespräch, der Weihnachtsmarkt habe sich längst zu einem Highlight in der Region entwickelt. In diesem Jahr sei die Beteiligung toll, so Maier: "Wir haben diesmal 30 Marktteilnehmer, die Hälfte davon sind Schulen und Vereine, die anderen sind gewerbsmäßige Händler", informierte er.

Angeboten wird traditionelles Kunsthandwerk und natürlich vielfältiger Weihnachtsschmuck. Auch für den Hunger ist vorgesorgt, reicht doch die Angebotspalette von Steaks über Wildbratwürste bis hin zu Fischbrötchen und vegetarischen Speisen. Und natürlich gibt es für die Erwachsenen Glühwein und für die kleinen Gäste Kinderpunsch. Auf dem evangelischen Kirchplatz steht ein Kinderkarussell.

"Im Event-Zelt, vom Palatin in Kooperation mit Eddie Berlinghof vom Kulturförderverein Kurpfalz inhaltlich gestaltet, haben wir fast an jedem Abend Programm", verwies Maier auf die Angebotsvielfalt. Neu in diesem Jahr wird der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz sein. Es handelt sich um ein hölzernes Konstrukt, in einer Wieslocher Schreinerei entstanden. Damit gehört der einstige "Tannenbaum" der Vergangenheit an.

Eröffnet wird der "Weihnachtszauber" am 29. November um 18 Uhr, an den folgenden Abenden spielen "Stefan Zirkel und So", "Used", "Flo und Benni Gallant" sowie am 2. Dezember ein Blechblas-Ensemble der Musikschule. Am 3. Dezember finden die Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen von 18 bis 20 Uhr statt. Die Jugendstadtkapelle spielt am 5. Dezember ab 18.30 Uhr auf und am 6. Dezember, 17.30 Uhr, "As far as low". An diesem Nikolaustag kommt außerdem ab 17 Uhr "Besuch aus dem hohen Norden".

Musik mit Nyng Kothe und der Nachwuchsband LITB sind außerdem zu erleben, am Donnerstag, 12. Dezember, können Interessierte ab 18.30 Uhr beim Weihnachtslieder-Singen für jedermann ihr Können unter Beweis stellen. "The Lovebirds", "Moonlight Lounge" und Wolli Sing treten überdies auf und am 16. Dezember der Chor der Schillerschule. Zum "Christmas-Singen" lädt die Bertha-Benz-Realschule am 18. Dezember ein, an den folgenden Tagen treten zudem die ukrainische Gruppe "Sillya", die Band "Wahlweise" mit Sängerin Indra Wahl, Stephan "Sten" Krauss und Olli Roth, auf.

Michael Maier betonte, man habe in diesem Jahr besonderen Wert auf ein Programm für Kinder gelegt. So gibt es am 8. Dezember von 15 bis 17.30 Uhr ein Angebot mit der "Eisprinzessin" im Event-Zelt. Tags darauf steht eine Kindertanzshow des türkischen Elternvereins ab 18 Uhr an. Wie seit vielen Jahren schon bereichert zudem das "Märchenzelt" der Bürgerstiftung Wiesloch den "Weihnachtszauber".

Zum zweiten und dritten Advent ist es jeweils Freitag bis Sonntag, 17 bis 19 Uhr, in der Rathausgasse 1 geöffnet. Zusätzlich lädt die Evangelische Petrusgemeinde zu "Sternschnuppen im Advent" ein, montags, mittwochs und freitags ab 18 Uhr, donnerstags ab 17.30 Uhr. Das komplette Programm des Weihnachtsmarktes ist unter www.echt-wiesloch.de einsehbar, außerdem ist eine kleine Broschüre erhältlich.