Schönau. (cm) Zu einem schrecklichen Vorfall ist die Feuerwehr am Samstag kurz nach 12 Uhr alarmiert worden. Wie Kommandant Andreas Wegehenkel auf RNZ-Anfrage sagte, war ein Hund in den Überlauf des Greiner Weihers gerutscht, in einem Rohr stecken geblieben und verendet. Die Einsatzkräfte konnten nichts mehr für den Vierbeiner tun.

Der Vorfall ereignete sich am Stadtausgang von Schönau in Richtung des Neckarsteinacher Stadtteils Grein. Dort befindet sich parallel zur Straße Im Wiesengrund ein Weg. Auf diesem war eine Frau mit dem Hund Gassigehen. Der tragische Vorfall ereignete sich am sogenannten Greiner Weiher – einem kleinen Teich, der ursprünglich wohl mal zur Fischzucht angelegt worden war, erzählt Kommandant Wegehenkel.

Dieser habe aktuell aber keine Funktion. Der Hund rutschte von dem Weg wohl rückwärts in den Überlauf des Weihers und wurde durch die Strömung in ein horizontales Rohr mit einem Durchmesser von 30 bis 40 Zentimetern gezogen, so Wegehenkel.

Das Frauchen hatte wohl kein Handy dabei und musste erst um Hilfe rufen. Doch auch wenn die Feuerwehr etwas früher da gewesen wäre, wäre wohl jede Hilfe zu spät gekommen. Die Einsatzkräfte konnten den rund 40 Kilo schweren Hund nur noch tot bergen. "Er hatte keine Chance", so der Kommandant weiter. Die Frau sei geschockt gewesen. Auch die 15 Einsatzkräfte seien von dem Vorfall betroffen gewesen.

Die Feuerwehr will nun die Stadt über das mögliche Sicherheitsrisiko auch für Menschen informieren. Zu klären ist wohl erst einmal, wer der Eigentümer des öffentlich zugänglichen Wegs ist.