Dossenheim/Neckarsteinach. (ugb) Zu Einsätzen sind die Feuerwehren in zwei Orten der Region alarmiert worden.

> In Dossenheim hat der Kleinbrand eines Verteilerkastens am frühen Mittwoch den Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Talstraße wie der Feuerwehr den Schlaf geraubt. Die Einsatzkräfte rückten um 0.40 Uhr an den Ortsrand am Berghang aus, wo ein "Schmorgeruch in einer Unterverteilung" " gemeldet war.

Durch Rauchwarnmelder alarmierte Bewohner hatten die Sicherung bereits deaktiviert, die Wehr nahm weitere Sicherungen wie die Nachtspeicherheizung außer Betrieb, kontrollierte mit einer Wärmebildkamera und wies die Bewohner an, einen Fachbetrieb mit der Reparatur zu beauftragen.

> In Neckarsteinach-Neckarhausen hat die Feuerwehr am Dienstagabend den Rettungsdienst unterstützt. Gegen 22.35 Uhr musste in der Straße "Am Heidenberg" des Stadtteils eine Person mittels Schleifkorbtrage zum Rettungswagen transportiert werden.