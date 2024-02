Dossenheim. (luw) Ein drittes Mal wurden Blumen an Elisabeth Schäfers Stolperstein niedergelegt – zur Erleichterung aller Beteiligten wurden diese aber nicht gestohlen.

Anfang Februar waren bekanntlich neun Stolpersteine im Gedenken an Dossenheimer Euthanasie-Opfer verlegt worden. Doch die an Elisabeth Schäfers Stein in der Heidelberger Straße abgelegten Rosen fehlten kurz darauf – genauso wie die Blumen, die diese wenige Tage später ersetzten.

Daher fand hier am Samstag eine zweite Gedenkstunde statt. Und nun blieben die Blumen liegen.