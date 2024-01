Von Maria Stumpf

Dossenheim/Region. Sperrmüll war gestern, Nachhaltigkeit gilt heute – denn längst geht es darum, unnötigen Abfall zu vermeiden. Das steht hinter einem neuen Konzept der Entsorgungsgesellschaft AVR im Rhein-Neckar-Kreis. Das neue Gebrauchtwaren-Kaufhaus "Zweite Sahne" am Logistikstandort in Dossenheim will diesen Anspruch umsetzen. Die Eröffnung ist für das Frühjahr geplant.

Schnäppchenjäger aufgepasst: Hier gibt es dann Brauchbares und Seltsames, Nützliches und Kuriositäten für günstige Preise. "Der Trend geht weg von der Wegwerfgesellschaft hin zur Müllvermeidung. Viel zu lange mussten wir zusehen, was beim Sperrmüll landet, aber eigentlich noch eine zweite Nutzung verdient", sagt Katja Deschner, Vorständin der AVR Kommunal. "Denn wir sitzen ja quasi an der Quelle", meint sie lachend.

Kreislaufwirtschaft als strategisches Ziel beinhalte jedoch eine vernünftige Verknüpfung von ökonomischen und ökologischen Chancen. Heißt: Bereits genutzte Materialien werden am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht entsorgt, sondern für weitere Produktionsprozesse zurückgewonnen und wieder eingesetzt.

Für sie sei das Projekt deshalb eine "Herzensangelegenheit" geworden, an der Konzeption für das Gebrauchtwaren-Kaufhaus "Zweite Sahne" sei seit 2022 gearbeitet worden. "Das sollte nicht nebenbei laufen, es ist uns ein wichtiges Projekt", betont die AVR-Chefin. Zusammen mit der Abfallverwertungsgesellschaft in Ludwigsburg sei die kommunale AVR Vorreiter in Baden-Württemberg in Sachen Second-Hand-Kaufhaus.

Also her damit, denn Anlieferungen sind jetzt schon bei allen AVR-Anlagen zu den ortsüblichen Öffnungszeiten möglich: außer im Dossenheimer Logistik-Zentrum auch in Sinsheim, Wiesloch, Hirschberg und Ketsch. Alte Stühle, Tische und Schränke aus dem Keller, Geschirr, Besteck, Vasen – egal: Für den Aufbau eines Grund-Sortiments des Kaufhauses nehmen seit Mitte Januar geschulte Mitarbeiter an den Standorten die Schenkungen entgegen. Abgeholt werden könnten die Spenden nicht, betont Katja Deschner auf Nachfrage: "Das ist logistisch von uns nicht leistbar."

Gut erhalten, vollständig und funktionsfähig sollten die Waren schon sein, aber "genommen wird erst mal alles", sagt sie über die erste große Sammelaktion. Man sortiere dann vor Ort. Einige Gegenstände sind schon da. Auch Kinderspielzeug werde nach Sichtung gerne in Empfang genommen. Tabu seien allerdings Entrümpelungsgegenstände, hygienisch bedenkliche Artikel, Elektrogeräte "außer Lampen", Bücher und Kleidung.

In dem Kaufhaus auf zwei Stockwerken sollen dann auch Antiquitäten, Raritäten und Upcycling-Sammlerstücke einen Platz finden, so Deschner. Denn "Zweite Sahne" setze auf Kooperationen im Kreis, heißt es. Die AVR arbeitet eng zusammen mit der Nähmanufaktur im Inklusionsunternehmen "Blauherz" in Weinheim und der Jugendeinrichtung Stift Sunnisheim in Sinsheim, wo Menschen mit Schreiner-Kenntnissen dann alte Einzelstücke zu Designermöbeln aufwerten wollen. Und so ganz nebenbei hat das Kaufhaus "Zweite Sahne" noch einen weiteren Anspruch: "Ein Ort der Begegnung" soll es werden in einem ansprechendem Ambiente.

Info: www.zweite-sahne.de, AVR-Standort Dossenheim, Oberes Langgewann (Richtung Schwabenheimer Hof); Anlieferungen Montag bis Freitag, 15.30 bis 18 Uhr; an der Pforte melden.