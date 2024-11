Dossenheim. (RNZ/mün) Am Mittwochmorgen wurde in Dossenheim ein Wasserrohrbruch entdeckt, der offenbar erhebliche Auswirkungen hat. Das teilen die Stadtwerke Heidelberg mit.

Gegen 6.18 Uhr wurden die Stadtwerke über das Geschehen in der Straße Im Reigart bei der Hausnummer 12 gemeldet. Vor Ort wurde in den betroffenen Häusern das Wasser abgestellt.

Das austretende Wasser hat erhebliche Schäden an einem Haus sowie an der Fahrbahndecke verursacht, wodurch es auch zu Sachschäden an Feuerwehrauto kam. Die Feuerwehr sowie Statiker sind vor Ort.

Ort des Geschehens

Derzeit wird an einer Lösung gearbeitet, im Laufe des Mittwochs soll weitere Informationen geben.