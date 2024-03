Von Doris Weber

Dossenheim. Es war schon im vergangenen Jahr eine kleine Sensation. Zwei Kameras samt Mikrofon berichteten live aus der Kinderstube der Turmfalken im Turm der evangelischen Kirche. Die Beobachtung der Nistkästen, die infolge der Predigtreihe "Sundays for Future" vom "Bund für Umwelt und Naturschutz" (BUND) gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde installiert worden waren, wurde in diesem Jahr fortentwickelt. Die Akteure von damals installierten eine dritte Kamera zur Live-Beobachtung. Sie zeigt, was sich auf dem Fenstersims vor dem Eingang abspielt.

Und das ist Einiges, wie noch vor Ort gezeigt werden konnte. Der Nistkasten wird aktuell schon vom Turmfalkenpärchen regelmäßig aufgesucht. Eine Dohle wollte sich die Einzimmerwohnung auch `mal ansehen – sie durfte aber nicht. Herr Turmfalke hatte da ganz gewaltig etwas dagegen. Die Aufnahme aus dem Februar zeigt, wie er entschlossen die Dohle vertreibt. Zu sehen ist das Ganze auf der Website von Alexander Fuhr.

An solche Szenen hatte Pfarrer Matthias Weber, der an der Aktion großen Gefallen gefunden hat, gar nicht gedacht. Er hatte bedauert, dass der entscheidende Moment im Leben der Jungvögel, nämlich der, des ersten Flugs, bislang unbeobachtet blieb. BUND-Vorsitzender Michael Ziara wurde im Verbund mit Fuhr, auf den man über einen "Meisen-Stream" aufmerksam geworden war, und Moritz Beutel vom Dossenheimer Ortsverband, erneut aktiv.

Sie installierten eine neue Kamera am verlängerten Arm vor der Einflugscharte. "Die Schnapsidee des Pfarrers wurde Realität", freute sich Pfarrer Weber offen über den neuen Einblick. Außerdem freute ihn obendrein das Engagement von Konfirmanden, die bei der Aktion mitgeholfen hatten.

Noch liegen keine Eier im Nest. Ziara hofft und glaubt an eine baldige Ablage. Derzeit werbe das Turmfalkenmännchen intensiv um das Weibchen, obwohl er die Mutter seiner Kinder aus dem vergangenen Jahr schon kennt. Sie freut sich dennoch über die Feldmäuse, die er ihr als Brautgeschenk täglich serviere, erzählte Ziara. Außerdem locke er es immer wieder ins Innere und zeige ihr die Nistmöglichkeiten. Dennoch sei sie es, die entscheide, wo sie die Eier ablegen werde. Das Wetter spielt bislang jedenfalls mit – und der Mäusebestand hoffentlich auch: Dann könnte es in rund zwei Wochen so weit sein, meinte der Vogelkenner.

Dagmar Schülke, seit Kurzem eine der drei stellvertretenden BUND-Vorsitzenden, weiß, dass der Livestream wieder in den Familienalltag integriert werden wird. Alle hätten viel Freude damit gehabt. Nebenbei habe sie gelernt, die Laute zu interpretieren, so dass sie jetzt auch anderswo Turmfalkenrufe erkenne.

Die Qualität der übermittelten Bilder hat Fuhr übrigens verbessert. Ein neues Lan-Kabel und ein eingebautes Schummerlicht, dass sich bei Dämmerung automatisch abschaltet, verbessern die Aufnahmequalität, ohne die Vögel zu stören. Wer sich für das Geschehen im Kirchturm interessiert, findet den Livestream auf der Internetseite der evangelischen Kirchengemeinde oder auf der des BUND.