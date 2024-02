Dossenheim. (bms) Die Kirchenglocken läuten laut, das Gedenken ist still, die Gedanken schweifen: Zum zweiten Mal trafen sich am Samstagvormittag Mitglieder der "Initiative Stolpersteine" in der Heidelberger Straße, wo einst Elisabeth Schäfer wohnte. Sie war Opfer des "Euthanasie-Programms" der Nazis geworden. Unbekannte haben die nach der Stolpersteinverlegung Anfang Februar vor ihrem letzten Wohnsitz niedergelegten Rosen entwendet. Sie sind weg. Eine verwerfliche Tat oder unüberlegter Vandalismus?

Im Jahr 2021 waren in Dossenheim die ersten Stolpersteine verlegt worden. Es sind kleine Steine aus Messing – und doch gelten sie als größtes dezentrales Denkmal der Welt: Die im Gehwegpflaster verlegten Mini-Gedenktafeln erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus vor deren einstigen Wohnungen. Als Zeichen gegen das Vergessen.

Für die Angehörigen jedenfalls waren die verschwundenen Blumen ein Schock. Zumal auch dann zwei Tage später niedergelegte, neue Rosen nach kurzer Zeit erneut weggewesen seien, erzählt Enkelin Angelika Zeller. "Es ist mir ein Rätsel, was da passiert ist", schüttelt sie den Kopf. Ressentiments gegen ihre Familie schließe sie "eigentlich aus", die heutigen Bewohner im Haus mit dem Stolperstein vor der Tür seien Angehörige von Elisabeth Schäfer. Auch Pfarrer Ronny Baier kann sich den Blumendiebstahl nicht erklären. "Um die Ecke bei anderen Stolpersteinen ist nichts passiert. Das Geschehen zeigt mir, dass die Familie zurecht davon ausgehen könnte, dass die Blumen gezielt und vorsätzlich entwendet wurden. Das wäre schlimm." Er hoffe, dass es tatsächlich "nur Vandalismus" gewesen sei.

Rund 20 Menschen sind noch einmal in die Heidelberger Straße 25 gekommen, um der ermordeten Elisabeth Schäfer zu gedenken. Mit dabei auch Bürgermeister David Faulhaber. Alle hoffen, dass die neuen Nelken und Rosen als Trauersymbol und als Erinnerung an das Unrecht, das Elisabeth Schäfer widerfuhr, bei dem Stein mit ihrer Namensgravur bleiben.