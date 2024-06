Dossenheim. (bmi) Es soll einfach nicht sein: Die Ampel an der Bundesstraße B3 auf Höhe des OEG-Bahnhofs bleibt ein Problemfall. Eigentlich sollte der Verkehr an der zentralen Kreuzung in der Dossenheimer Ortsmitte seit Donnerstag wieder über jene Lichtsignalanlage gesteuert werden. Doch statt des erhofften Abschlusses der Arbeiten sind neue Schäden festgestellt worden.

Als Folge