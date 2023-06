Dossenheim. (dw) Einmal ist keinmal, zweimal eine Wiederholung – dreimal eine Tradition: Gemäß diesem Bonmot hat die Bergstraßengemeinde nunmehr einen weiteren Fixpunkt im Jahreskalender: die "Fête de la musique". Diese findet am Mittwoch, 21. Juni, im Herzen des Ortes statt. 28 Bands, Chöre und weitere Musikformationen treten von 17 bis 22 Uhr auf.

"Ich freue mich riesig", schwärmt Bürgermeister David Faulhaber. Was an diesem "Musikfest" außergewöhnlich ist und worin es sich von anderen Festen unterscheidet, erklären Faulhaber mit Gemeindesprecherin Mareike de Raaf sowie Dett Nolze und Dieter Wagenblaß für den "Verein zur Pflege der Live-Musik": Schon die erste Fête 2021 habe man gemeinsam aus der Taufe gehoben. Die Zusammenarbeit funktioniere bestens, lobt Faulhaber das bürgerschaftliche Engagement.

Vor mehr als 40 Jahren hatte Frankreichs Kulturminister Jack Lang das Konzept mit musikalischer Vielfalt und ohne Gage erdacht. Freilich kann etwas in einen Hut geworfen werden, sagt Nolze. Weiter ist das Datum fix – egal auf welchen Wochentag der 21. Juni fällt. Begonnen hat alles in Paris, von dort aus hat sich das Straßenmusikfest über das Land ausgeweitet.

So auch in Dossenheim: Erst vier, dann fünf Standorte. Der letztjährige Test westlich der Bundesstraße 3 (B3) war von den Besuchern kaum angenommen worden. Er wird jetzt durch einen weiteren Standort im Osten, dem Platz an der katholischen Kirche, ersetzt. Noten auf der Straße markieren wieder die Wege, so de Raaf.

Für Faulhaber ist es ein Schritt, um den Ortskern zu stärken. Im Heimatmuseum, am Kronenburger Hof, am Rathaus- und Bahnhofsplatz sowie an der Kirche wird es eine Bewirtung geben durch den Live-Musik-Verein, Café Meisel, den Kaffeewagen "Beans of Joy" mit Elternbeirat der Kindertagesstätte "Kunterbunt", den Kiosk Stauch sowie durch das Gemeindeteam der katholischen Pfarrei.

Ähnlich verhält es sich mit der Musik. Stilrichtungen und Formationen sind bunt durcheinander gewürfelt. So finden sich Chorauftritte am Rathaus wie im Heimatmuseum oder an der Kirche. Die Big Band "Strada Montana" spielt am Rathaus, französisches Flair verbreitet "Moitié:Moitié" am Kronenburger Hof. Insgesamt erfolgen ab 17 Uhr 28 Auftritte, meist im Stundentakt. Übrigens sei die Bewerberzahl größer gewesen.

Die erste Fête war in der Pandemie mit ihrem Abstandsgebot gefeiert worden. Schlendern, stehenbleiben oder weiterlaufen, erinnert sich Faulhaber an den von Anfang an zwanglosen Charakter des Fests.

Info: Fête de la Musique", Live-Musik von 28 Formationen rund um Bahnhofsplatz, Rathausplatz, Kronenburger Hof, Heimatmuseum und katholischer Kirche, Mittwoch, 21. Juni, 17 bis 22 Uhr.