"Kleinere Verzögerungen" bei der Großbaustelle in Balzfeld
Der Zeitplan steht im Großen und Ganzen noch. Es ist eine ober- wie unterirdisch umfassende Sanierung.
Von Sebastian Lerche
Balzfeld. "Der Zeitplan steht: Im Oktober, spätestens November sollte der Wiesengrund fertig sein." Darüber informierte Dielheims Bürgermeister Thomas Glasbrenner im Gespräch mit der RNZ.
Seit Herbst 2024 wird die Balzfelder Ortsdurchfahrt von der großen Kreuzung mit der Kreisstraße Richtung Tairnbach bis zum Dorfausgang Richtung Hoffenheim und
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+