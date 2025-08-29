Freitag, 29. August 2025

zurück
Plus Dielheim

"Kleinere Verzögerungen" bei der Großbaustelle in Balzfeld

Der Zeitplan steht im Großen und Ganzen noch. Es ist eine ober- wie unterirdisch umfassende Sanierung.

29.08.2025 UPDATE: 29.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 38 Sekunden
Nachdem der Austausch von Kanälen und Wasserleitungen erfolgt ist, läuft derzeit die Erneuerung der Straßenoberfläche im Balzfelder Wiesengrund. Spätestens im November soll auch die Umgestaltung der Straße fertig sein. Foto: Lerche

Von Sebastian Lerche

Balzfeld. "Der Zeitplan steht: Im Oktober, spätestens November sollte der Wiesengrund fertig sein." Darüber informierte Dielheims Bürgermeister Thomas Glasbrenner im Gespräch mit der RNZ.

Seit Herbst 2024 wird die Balzfelder Ortsdurchfahrt von der großen Kreuzung mit der Kreisstraße Richtung Tairnbach bis zum Dorfausgang Richtung Hoffenheim und

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.