Von Sebastian Lerche

Balzfeld. "Der Zeitplan steht: Im Oktober, spätestens November sollte der Wiesengrund fertig sein." Darüber informierte Dielheims Bürgermeister Thomas Glasbrenner im Gespräch mit der RNZ.

Seit Herbst 2024 wird die Balzfelder Ortsdurchfahrt von der großen Kreuzung mit der Kreisstraße Richtung Tairnbach bis zum Dorfausgang Richtung Hoffenheim und