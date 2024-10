Von Anja Hammer

Dielheim. Monika Schwöbel-Stier isst sechs Kiwis am Tag. Morgens zwei, mittags zwei und abends zwei. Denn in den Wintermonaten hat sie die grünen Vitaminbomben kistenweise im Keller. Alle aus dem eigenen Garten in Dielheim. Und dieses Jahr wird die Ernte Ende Oktober besonders üppig ausfallen. Die 79-Jährige rechnet mit fast 2000 Stück. Und das will sie