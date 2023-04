Dielheim. (kbw) Wer dieser Tage den Leimbach in Dielheim überqueren will, kann dafür nicht den Weg über die Fußgängerbrücke zwischen der Schillerstraße und der Wieslocher Straße unweit der Halle des Turnvereins nehmen. Die Brücke musste aus statischen Gründen umgehend gesperrt werden, wie Bürgermeister Thomas Glasbrenner in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mitteilte.

Im Zuge des Hochwasserschutzes sind dort in den nächsten Jahren ohnehin Baumaßnahmen angedacht. Die Gemeinde versuche, mit einem Fachunternehmen eine baldige Zwischenlösung für die Fußgängerbrücke zu finden, sagte Glasbrenner.