Dielheim. (köpa) Zur "Dielemer Howe Kerwe" verwandelt sich die Ortsmitte Dielheims von Samstag, 23. September, bis Montag, 25. September, in einen Ort des Frohsinns, der Freude und der Heiterkeit. Am Samstag um 12.30 Uhr übernehmen die Hakofahrer mittels Amtsschelle das Einläuten der Kerwe.

Die Eröffnungszeremonie um 18 Uhr auf der Festplatzbühne bestreitet in Frack und Zylinder das Kerwekomitee. Dabei finden auch die Schlumpeltaufe, das Treuegelöbnis und die Kerwerede statt.

Am Abend spielt ab 20 Uhr die "New Band in Town - NBiT" auf der Festbühne. Abwechslungsreich gestaltet sich auch der Sonntag. Nach dem Kerwegottesdienst um 10.30 Uhr auf dem Festplatz können sich Besucher in den Essenszelten stärken. Mit dabei sind diesmal ungarische Spezialitäten aus der Partnerstadt Lengyeltóti.

Um 14 Uhr bewegt sich der große Umzug, begleitet von den Kurpfälzischen Weinhoheiten, durch den Ort. Danach erfolgt die Prämierung für die besten Umzugsbeiträge. Um 16 Uhr gibt es ein Platzkonzert der Guggemusik "Feuerschnegge".

Am Montag öffnen die Zelte und Hütten um 11.30 Uhr. Nach dem Trauerzug um 19.30 Uhr findet am Abend die Beerdigungszeremonie für die Schlumpel statt, bevor sie nach Einbruch der Dunkelheit verbrannt wird.

Den musikalischen Abschluss bietet ab 20 Uhr die Band Kraft & Kraftin, um 21 Uhr gibt es ein abschließendes Feuerwerk über der Ortsmitte. Das Musikende wurde an den Kerwetagen auf ein Uhr und das Ausschankende mit Sperrzeitbeginn auf zwei Uhr nachts festgesetzt.