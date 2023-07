Von Timo Teufert

Wiesloch. Wie lange können die kleinen Geschäfte in der Schwetzinger Straße in Wiesloch noch durchhalten? Pro Monat fehlen den Geschäftsleuten dort nach eigenen Angaben mindestens 40 Prozent ihres Umsatzes. Grund dafür ist die Baustelle in der Ringstraße und der Unteren Hauptstraße, die vor mehr als einem Jahr begonnen wurde und die seit einiger Zeit