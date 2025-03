Von Anja Hammer

Region Wiesloch. Der Zweite Weltkrieg endete am 8. Mai 1945 – und in der Region noch früher. Vor genau 80 Jahren, im März 1945, rückten die Truppen der Alliierten, insbesondere die Amerikaner, vor. Wie die letzten Kriegstage im Jahr 1945 in und um Wiesloch verliefen, hat die RNZ nachgeschlagen und