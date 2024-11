Wiesloch. (hkn) Das Videoportal Tik-Tok, das Onlinespiel Fortnite und der richtige Umgang mit den sozialen Medien wie Instagram. Der Digitaltrainer und Medienpädagoge Frank J. Bündgen wurde in die Schillerschule in Wiesloch eingeladen, um einen Einblick in die digitale Lebenswelt von Kindern zu geben und für mehr Medienkompetenz zu sorgen. Am Vormittag besuchte er die Schulklassen und klärte

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote