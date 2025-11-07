So helfen sich Wilhelmsfelder jetzt gegenseitig beim Einkaufen
Bei der Nahversorgung wird niemand alleine gelassen. Bisher gibt es allerdings nur wenige Anfragen.
Von Nicolas Lewe
Wilhelmsfeld. Am 31. Oktober hat das Wilhelmsfelder Kaufhaus Zimmermann letztmals geöffnet. Das bestätigte die Betreiberin Diana Zimmermann jetzt noch einmal auf Nachfrage. Über die Gründe für die Schließung hat die RNZ am 21. Oktober ausführlich berichtet. Nun stellt sich die Frage: Wie geht es weiter mit der Nahversorgung, die jetzt nicht mehr so nah