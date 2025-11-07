Freitag, 07. November 2025

zurück
Plus Der letzte Supermarkt ist zu

So helfen sich Wilhelmsfelder jetzt gegenseitig beim Einkaufen

Bei der Nahversorgung wird niemand alleine gelassen. Bisher gibt es allerdings nur wenige Anfragen.

07.11.2025 UPDATE: 07.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 14 Sekunden
Am 31. Oktober öffnete der Wilka zum letzen Mal. Es bleibt eine Versorgungslücke. Foto: Alex

Von Nicolas Lewe

Wilhelmsfeld. Am 31. Oktober hat das Wilhelmsfelder Kaufhaus Zimmermann letztmals geöffnet. Das bestätigte die Betreiberin Diana Zimmermann jetzt noch einmal auf Nachfrage. Über die Gründe für die Schließung hat die RNZ am 21. Oktober ausführlich berichtet. Nun stellt sich die Frage: Wie geht es weiter mit der Nahversorgung, die jetzt nicht mehr so nah

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Nicolas Lewe
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.