Walldorf. (tt) Dass mit der Haubenlerche in erster Linie der Walldorfer Katzenarrest und siedlungspolitische Einschränkungen verbunden werden, ärgert den Grünen-Landtagsabgeordneten Andre Baumann. In einer Pressemittelung zum Welttag des Artenschutzes betont er: "Wir haben in der Kurpfalz eine besondere Verantwortung für die Haubenlerche." Der Staatssekretär im Stuttgarter Umweltministerium will deshalb eine Lanze für die Lerchenart brechen, die in Baden-Württemberg ihren Verbreitungsschwerpunkt hat.

"Wenn wir in Nordbaden diese Art nicht schützen, dann wird sie bei uns aussterben, denn nur noch rund 40 bis 50 Brutpaare kommen im ganzen Land vor", betont Baumann. "Die Haubenlerche ist sozusagen unser Pandabär: So wie in asiatischen oder afrikanischen Ländern Pandabären, Berggorillas oder Schimpansen geschützt werden müssen, müssen wir hier bei uns heimische Arten schützen", erklärt Baumann, der sich zur Walldorfer Allgemeinverfügung bislang nicht geäußert hat.

Mit Hilfe der Verfügung, die die Katzenbesitzer zwingt, ihre Tiere von April bis August nur im Haus zu halten, soll die Haubenlerchen-Population gestärkt werden. Nach Angaben des Rhein-Neckar-Kreises und des Regierungspräsidiums überlebten im vergangenen Jahr acht Jungtiere im Neubaugebiet Walldorf-Süd, wo sich die standorttreuen Vögel angesiedelt haben.

"Wir sollten einen Weg finden, dass die Haubenlerche bei uns nicht ausstirbt, denn sie gehört zur Kurpfalz wie das Schwetzinger Schloss oder der Spargelanbau", sagt Baumann, der im Landtag den Wahlkreis Schwetzingen vertritt. Das Land fördere Maßnahmen zum Schutz des Vogels innerhalb des Artenschutzprogramms.

"Kaum eine andere Vogelart lässt sich so leicht fördern und ansiedeln wie die Haubenlerche. Wenn frühzeitig bei Planungen an sie gedacht wird, dann kann diese Vogelart gut gefördert werden", so Baumann. Die Haubenlerche komme mit der Landwirtschaft in den Sandgebieten gut zurecht, wie beim Spargelanbau. Auch die Nähe des Menschen scheint die Lerchenart nicht zu stören.

Baumann setzt sich nach eigenen Angaben als Abgeordneter für den Schutz der Haubenlerche ein: In Hockenheim kommen ihm zufolge auf landwirtschaftlichen Produktionsflächen mehrere Brutpaare der Haubenlerche vor. Die Ackerflächen befinden sich im Eigentum des Landes.

Die Stadt Hockenheim beabsichtigt, dort in Zukunft ein Wohngebiet zu entwickeln. Baumann hatte sich mit der Bitte an das Finanzministerium gewandt, zu überprüfen, ob und wenn ja wie viele Haubenlerchen an diesem Standort vorkommen. Falls bestätigt wird, dass es dort Haubenlerchen gibt, sollen diese geschützt werden.

"Bis das Gutachten hierzu vorliegt, wird es dort keine Bebauung geben", so Baumann. So sieht es derzeit auch in St. Leon-Rot aus, wo die streng geschützten Tiere Gemeinderat und Verwaltung in Atem halten: Dort steht ein großes Fragezeichen hinter einer angedachten Gewerbegebietserweiterung.

Zu Hockenheim sagt Baumann: "Am besten wäre es, wenn das Brutgebiet weiterhin landwirtschaftlich genutzt wird und die Haubenlerchen dort weiterhin eine Heimat haben. Landwirtschaft und Artenschutz können nebeneinander funktionieren, wenn es von den Menschen gewollt ist. Ein erster Versuch wird im Gewann Biblis demnächst umgesetzt." In einem anderen Bereich auf Hockenheimer Gemarkung funktioniere die Co-Existenz von Landwirtschaft und Haubenlerchen bereits erfolgreich.