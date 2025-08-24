Sonntag, 24. August 2025

Plus Der "Tutkun"-Dreh

Was einen kirgisischen Filmemacher nach Ladenburg verschlug

Für seinen neuesten Film "Tutkun" machten Temirbek Birnazarov und sein Team auch in der Römerstadt Aufnahmen. Kein ausgebildeter Schauspieler wirkte dabei mit.

Die Dreharbeiten in der Ladenburger Altstadt waren die letzten, die das Team aus Kirgistan machte. Ende 2025 soll der Film fertiggestellt sein. Foto: sto

Ladenburg. (sot) Er glaube nicht daran, dass Kreative in der Filmbranche für den Erfolg zwangsläufig nach Berlin gehen müssen, erklärt der Mannheimer Produzent Andrew Van Scoter. Vielmehr daran, dass Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg sich als Filmstandort geradezu anbieten – ebenso wie Ladenburg. Nun hat die Van-Scoter-Film mit Sitz in Rheinau ein kirgisisches Projekt in die Region

