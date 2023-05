Zielort soll der Supermarkt an der Kreuzung von Dannhecker- und Rennbahnstraße sein. Damit simulieren wir die gewünschte Nutzung für die sogenannte "Letzte Meile": Vom Bus an der Drehscheibe sollen die Walldorfer bei Bedarf mit dem Rad bis nach Hause kommen. Am Supermarkt ...

Walldorf. Die blauen Fahrräder von "VRN-Nextbike" stehen an neun Stationen in Walldorf. Dort kann man die Zweiräder für Fahrten innerhalb der Astorstadt mieten.

Von Sarah Eiselt

Doch wie funktioniert die Ausleihe? Wo kann ich das Rad zurückgeben? Und wie viel kostet der Spaß? Diesen Fragen bin ich bei einem Selbstversuch nachgegangen und habe das Ausleihsystem auf Herz und Nieren getestet.

Zuerst erfolgt die Aktivierung des Fahrrads über die App. Foto: Pfeifer

Für diese Erstanmeldung, genauer gesagt, zur Verifizierung der Kontodaten, wird einmalig eine Gebühr von einem Euro fällig. Der steht einem dann als Startguthaben zur Verfügung.

Das Schloss öffnet sich und die Fahrt kann beginnen. Foto: Pfeifer

Die Fahrt auf dem geliehenen Rad war bei den ersten Tritten etwas wackelig und unsicher, schließlich bin ich bei meinem Fahrrad eine andere Schaltung und eine andere Lenkerhöhe gewohnt. Die Schaltung selbst funktionierte einwandfrei, der Lenker selbst hätte tatsächlich etwas höher sein dürfen. Dies lässt sich – entgegen der Sattelhöhe – aber leider nicht einstellen.

Praktisch wiederum ist der Ablagekorb, der das Transportieren von kleinerem Gepäck oder Gegenständen ermöglicht, die zusätzlich mit Gurten gesichert werden können.

Bei der gewünschten Haltestelle angekommen, wird das Fahrrad (erneut über die App) zurückgegeben. Foto: Pfeifer

Am Zielort stelle ich "mein" Mietrad zu den anderen acht, die dort auf eine Ausleihe warten. 50 gibt es insgesamt in Walldorf-. Bei der Rückgabe muss ich darauf achten, dass es in der auf dem Straßenbelag blau markierten Zone steht. Nur dort kann ich den Mietvorgang beenden.

Möchte ich das Rad nur kurz parken und abschließen, ist das auch außerhalb und entfernt von diesen blauen Feldern möglich. Hier würde die Ausleihzeit aber weiterlaufen.

Da ich es im Zuge meines Selbstversuchs aber nun zurückgeben möchte, öffne ich erneut die App. Ich wähle das Feld "Rückgabe" aus und schiebe den Hebel des Schlosses hinunter. Fertig. Es klackt wieder kurz, das Fahrrad ist abgeschlossen und die Uhr, die die Zeit meiner Nutzung gestoppt hat, hält an. Ich aktualisiere die App, um den Rückgabevorgang vollständig abzuschließen.

Dann wird es abgeschlossen und schon kann es jemand anderes benutzen. Foto: Pfeifer

Das Fahrrad steht abgeschlossen in der Parkbucht und kann nun von anderen Nutzern direkt weiterverwendet werden.

Fazit: Die Räder in Walldorf und der Region sind eine gute Sache, den Standardtarif von "Nextbike" mit jeweils einem Euro pro 15 Minuten halte ich jedoch für etwas hoch angesetzt. Ein E-Roller von Zeus, der ebenfalls in Walldorf verfügbar ist und auch als Verkehrsmittel für die "Letzte Meile" gilt, wird anders abgerechnet: Dort zahlt man pro Minute 28 Cent. In meinem Fall wären das bei 14 Minuten Fahrzeit 3,92 Euro gewesen.

> Das Mietradsystem "VRN-Nextbike" ist ein Angebot des Unternehmens Nextbike aus Leipzig in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). Teilnehmende Städte sind neben Heidelberg und Schwetzingen auch entferntere wie etwa Bensheim oder Kaiserslautern. Jeder Nutzer muss sich zunächst entweder über die Webseite www.vrnnextbike.de oder über die Nextbike-App registrieren.

Die Nextbike-Station am Walldorfer Rathaus in der Nusslocher Straße. Foto: Pfeifer

Im ersten Schritt, der Einrichtung eines Nutzerkontos, müssen neben der Eingabe persönlicher Daten auch die Auswahl einer Zahlungsart erfolgen. Um diese Kontodaten zu verifizieren, wird einmalig eine Startpauschale von einem Euro fällig. Diese Registrierung und später auch die Radnutzung in Höhe von einem Euro pro 15 Minuten Leihdauer lassen sich unterschiedlich bezahlen, darunter per Lastschrifteinzug oder Apple-Pay.

Nach der Erstanmeldung lässt sich der QR-Code abscannen oder alternativ die Radnummer eingeben. Das Schloss öffnet sich dann automatisch.

Wer kein Handy hat, muss für den Verleih eine Hotline anrufen. Eine Reservierung bis zu einer Stunde vor Fahrtantritt ist möglich. Parken ist kein Problem, währenddessen läuft die Ausleihzeit weiter. Soll das Rad zurückgegeben werden, wird es im markierten Bereich einer VRN-Nextbike-Haltestelle, abgestellt. Über "Rückgabe" in der App und der Betätigung des Hebels am Schloss ist das Mietrad damit abgeschlossen. Eine kurze Aktualisierung in der App bestätigt die Rückgabe.