Von Lukas Werthenbach

Wiesenbach-Langenzell. Morgens 10 Uhr im früheren Schweinestall des Hofguts Langenzell: Es duftet nach frischem Bier, die Maschinen brummen, die Abfüllanlage läuft auf Hochtouren – und Robin Scholl reicht gleich mal ein Glas frisch Gebrautes: "Das ist Kellerpils", sagt er fröhlich. Scholl ist einer von immer mehr Bierbrauern, die die "Craft Cell Mietbrauerei" von Alexander Büchler nutzen.

Hier können Bierfreunde ihren Traum verwirklichen – indem sie ihrem Hobby frönen oder für den Verkauf im kleinen Stil brauen. Und mit Braumeister Andreas Dietrich steht dabei stets ein Profi mit Rat und Tat zur Seite. Die RNZ hat die laut Büchler "kleinste Lohnbrauerei Deutschlands" besucht.

So schmeckt’s

Fragt man Alexander Büchler nach seinem Lieblingsbier, lacht er vor Freude und seine Augen werden groß: "Davon haben wir immer was im Tank." Intern wird es "Anja Hell" genannt: ein Helles "mit ein bisschen mehr Hopfen, der in Richtung Melone geht", erklärt Büchler, der selbst Hobbybrauer ist.

Hauptberuflich arbeitet der gelernte Diplom-Ingenieur als Journalist, in Heidelberg hat er den Fachverlag "PETplanet" gegründet. Und nebenbei ist er Geschäftsführer von "Craft Cell". Das Phänomen, dass man nach einem besonders süffigen Bier noch Lust auf ein zweites hat, bezeichnet man in Fachkreisen übrigens als "drinkability", wie Büchler erklärt: Genau das trifft für ihn besonders aufs "Anja-Bier" zu.

"Wenn es mal was Besonderes sein soll, gehe ich auf das ,Neipa’", ergänzt er: Das steht für "New England IPA", die Sorte stammt von der Westküste Amerikas. Besonders ist hier schon der Geruch: Es riecht nahezu wie Multivitaminsaft – im Geschmack entfalten sich die Fruchtaromen nicht ganz so intensiv, aber eben gerade angenehm für ein Bier.

Wie diese Geschmacksrichtungen zustande kommen, kann Büchler natürlich genau erklären: "Beim ,Neipa’ wird der Hopfen hauptsächlich im Tank hinzugefügt – und nicht schon vorher im Sudkessel." Während der Hopfen beim Kochen nämlich seine Bitterstoffe an das spätere Bier abgibt, sind es bei unter 60 Grad die Fruchtaromen. Apropos Aromen: Büchler rät eindringlich dazu, Bier stets aus dem Glas zu trinken: "Sonst riecht man das Aroma nicht."

So funktioniert’s

Dass die Brauerei in einem früheren Schweinestall eingerichtet wurde, klingt übrigens zunächst unorthodox – doch laut Büchler ist das sogar ein Glücksfall: "Da in Brauereien der Boden sauber gespritzt wird, sind die schon bestehenden Rinnen und das Gefälle hier genau richtig für uns." Vieles in der Brauerei sei selbst gebaut, sagt er beim Blick auf die gut 20 stählernen Kessel, von denen die meisten 650 Liter fassen.

Seit 2017 hat Büchler diesen Teil des Hofguts gepachtet, bis heute wird die Anlage immer wieder erweitert und modernisiert. "Das ist unser ganzer Stolz", sagt der 59-Jährige etwa mit Blick auf einen sogenannten Stickstoffgenerator: "Damit ersetzen wir das teure CO2 in Flaschen."

Wer sein eigenes Bier brauen möchte, kann die Anlage bei "Craft Cell" mieten – der Preis errechnet sich dabei jeweils individuell, je nach den Möglichkeiten und Vorlieben des Kunden: Die Grundzutaten Hopfen und Malz etwa kann Büchlers Firma zur Verfügung stellen – doch bringen manche Brauer auch ihre eigenen mit. Andere wiederum füllen ihr Bier selbst ab, wofür aber bei Bedarf auch der festangestellte Braumeister Andreas Dietrich zur Verfügung steht. Im Moment sei er hier gut 40 Stunden pro Woche beschäftigt, erklärt er.

Gut gekühlt lagern stets einige Fässer im Hofgut. Foto: Alex

Für die Mieter dauert es vom ersten Kontakt bis zum Abfüllen des fertigen Bieres in der Regel rund sechs Wochen. Am Anfang stehen Vorbesprechung und "Tasting", wie die Bierprobe im Fachjargon heißt: Die Kunden nennen ihre Wünsche und Vorstellungen vom Geschmack ihres Bieres, um sie gemeinsam mit Braumeister Dietrich hinterher möglichst genau zu erfüllen.

Der Brauprozess selbst dauert für 650 oder auch 1300 Liter rund acht Stunden. Darauf folgt die fürs Bier so wichtige mehrwöchige Lagerzeit. Pro Tag kostet die Miete eines Tanks zehn Euro, erklärt Büchler.

Insgesamt koste die 0,33-Liter-Flasche Bier in der Herstellung rund 1,50 Euro. Er selbst sagt, dass dies ein "teures" Vergnügen sei – aber die Möglichkeit zur Bierproduktion in kleinen Mengen hat nun mal ebenso ihren Preis wie die Qualität des fertigen Gerstensafts.

Von Hochzeiten über Straßenfeste bis hin zu kleinen Gastronomiebetrieben reicht das Spektrum, in dem die Mieter ihre Ware an Mann und Frau bringen. "Aus vielen dieser Hobbybrauer sind inzwischen Stammkunden geworden", so Büchler. Und "Craft Cell" braut auch selbst: Der in Ludwigshafen wohnende Dietrich bringt beispielsweise regelmäßig die Brotreste vom Gesellschaftshaus der BASF mit nach Langenzell, um daraus "Brotbier" zu brauen.

"Bier kann man aus allem herstellen, was Stärke beinhaltet", erklärt Büchler. Rund 650 Liter monatlich werden hier für die BASF produziert, offenbar ein Modell mit mehreren Gewinnern: Die BASF produziert weniger Abfälle, was auch der Umwelt zugutekommt, sie kann ein beliebtes, einzigartiges Bier anbieten – und "Craft Cell" hat mit dem Chemiekonzern einen weiteren Kunden.

So geht’s weiter

Das "Brauen im kleinen Stil" hat also Hochkonjunktur, was sich eben auch an der Auslastung von Braumeister Dietrich zeigt. Aber seit dieser Woche hat er Verstärkung: Zum 1. August hat eine Frau mit dem Spitznamen "Naty" als weitere Braumeisterin bei "Craft Cell" angefangen. Beim Besuch der RNZ war sie gerade nicht anwesend.

Aber Büchler berichtete: Sie kommt aus Chile. Mit der Arbeitserlaubnis habe es viele Monate gedauert. Aber jetzt sei sie da: "Sie hat dort in Chile schon seit Jahren gebraut, von ihr versprechen wir uns natürlich noch viele neue Ideen und Ansätze..."

Hier treffen Hobby und Beruf aufeinander

"Craft Cell" zieht Freizeitbrauer ebenso wie Geschäftsleute an

Vom Hobbybrauer bis zum Biergartenbesitzer: Bei "Craft Cell" kommen Menschen aus den unterschiedlichsten Beweggründen zusammen. Und doch eint sie eine Leidenschaft: gutes Bier.

Sebastian Werner (v.l.), Giuseppe Ostellari und Robin Scholl brauen in Langenzell. F: Alex

Unter ihnen ist auch Sebastian Werner. Er kommt aus dem Neckargemünder Stadtteil Dilsberg und hat mit drei Freunden die Biermarke "Dilsch" gegründet. Laut Werner ist der Geschmack zwischen Märzen und Pils zu verorten. Und die ersten Rückmeldungen aus dem Bekanntenkreis seien so gut gewesen, dass nun weiter gebraut wird.

Die vier Gründer Sebastian Werner, Oliver und Benjamin Oertel sowie Dirk Bauer sind allesamt in Dilsberg aufgewachsen und kennen sich von Kindesbeinen an. Werner arbeitet als Sport- und Fitnesskaufmann, für ihn steht der Spaß am Brauen im Vordergrund. "Wir haben keinen finanziellen Druck und können einfach gucken, wie es sich entwickelt", sagt der 36-Jährige. "Ich kann hier mit dem Fahrrad herkommen, das mit ,Craft Cell’ ist eine glückliche Fügung."

Das Bier des Dilsberger Quartetts wurde auch schon bei den "Robin Hood"-Aufführungen der Burgbühne im Juni und Juli ausgeschenkt. Zudem könne man sich vorstellen, auch das "Fest unter der Burg" im September zu beliefern. Bisher laufe der Verkauf per Direktvertrieb, so Werner: Zuletzt habe man 600 Liter in etwa sechs Wochen verkauft.

Von der Möglichkeit, "regionales, handwerkliches Bier" herzustellen, schwärmt auch Robin Scholl. Der gelernte Bühnenbauer betreibt den Biergarten samt Eventlocation zwischen Wiesenbach und Bammental. Unter der Marke "Barrel Boys Brewing Company" braut er in Langenzell Bier, das er dann im eigenen Biergarten ausschenkt. Einen kürzeren Transportweg gibt es kaum. Dabei hebt er auch die Regionalität der Zutaten hervor: Das Malz kommt aus Heidelberg, der Hopfen vom Großhändler in Spechbach.

Vom Eiskonditor zum Bierbrauer wurde derweil Giuseppe Ostellari. Er kam 1996 aus Italien nach Deutschland, lernte als Geschäftsführer in der Heidelberger Gastronomie Büchler kennen und wurde zum Teilhaber von "Craft Cell" – wo er wiederum auch sein eigenes Bier braut.