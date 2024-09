Region Heidelberg. (bmi) Zum letzten Wochenende der Sommerferien nimmt das Freizeitangebot rund um Heidelberg neuen Schwung auf. Neben dem bundesweiten Tag des offenen Denkmals stehen in der Region am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, unter anderem das Nußlocher Kerwejubiläum, das Dilsberger Burgfest und der Krähbuckellauf an.

Bammental

> Saisonende feiert das Waldschwimmbad am Sonntag. Am letzten Öffnungstag des Jahres ist der Eintritt kostenlos und neben dem Badespaß allerhand geboten: So findet ab 11 Uhr ein Grillfest der DLRG statt und es findet zudem ein Flohmarkt statt.

Dossenheim

> Ein Verkehrstraining für Kinder findet am Samstag auf dem Rathausplatz statt. Von 11 bis 15 Uhr bieten das Jugendbüro und der Jugendgemeinderat Jungen und Mädchen ab sieben Jahren die Möglichkeit, erste "Fahrstunden" in Modellautos zu absolvieren.

> Die Vernissage "Rosa" steigt am Sonntag um 15 Uhr in der Museumsscheuer. Autorin Stefanie Wally stellt in der Rathausstraße 47 ihr neues Buch vor.

Heiligkreuzsteinach

> Sein Grillfest veranstaltet der CDU-Ortsverband am Sonntag. Ab 11 Uhr beginnt die Veranstaltung in der Grillhütte nahe der Landesstraße 535 (L 535) an der Abzweigung Vorderheubach. Mit dabei ist der Landtagsabgeordnete Albrecht Schütte aus Bammental.

Leimen

> Einen Verschenketag gibt es zum zweiten Mal am Sonntag in Gauangelloch und Ochsenbach. Von 10 bis 17 Uhr sind in den Straßen und teilnehmenden Höfen der beiden Leimener Stadtteile allerhand Gegenstände zum Mitnehmen zu finden.

> Bambinireiten ist am Sonntag beim Reitsportverein geboten. Von 11 bis 14 Uhr gibt es auf der Reitanlage in der Landgrafenstraße zudem Kinderschminken und weitere Aktivitäten.

Mauer

> Seinen Tag der offenen Tür veranstaltet der Schützenverein am Samstag von 10 bis 16 Uhr im Schützenhaus, Meckesheimer Weg 1. Kinder können sich hier an Lichtpistole und -gewehr ausprobieren, Erwachsene an weiteren Waffen. Gleichzeitig gibt es neben Verpflegung auch einen Outdoor-Flohmarkt.

> Der Reparaturtreff öffnet am Samstag seine Türen in der Kinderkrippe Rappelkiste. Von 10 bis 13 Uhr ist das Freiwilligenteam in der Kirchenstraße 28 für Fragen und Hilfen erreichbar – auch unter Telefon 01 52 / 51 47 91 06. Anmeldung erbeten unter Telefon 0 62 26 / 9 22 00 oder per E-Mail an rathaus@gemeinde-mauer.de

> In die Urgeschichte eintauchen können Interessierte am Sonntag in Mauer: bei einer öffentlichen Führung des Vereins Homo heidelbergensis. Unter dem Motto "Vom Menschen der Urzeit" geht es um 14 Uhr mit Heino Hobbie den Zeitenpfad entlang, ins urgeschichtliche Museum und die Sandgrube Grafenrain. Treffpunkt ist im Heid’schen Haus, Bahnhofstraße 4.

Meckesheim

> Die Landesmeisterschaft im Blasrohrschießen wird am Samstag und Sonntag in Meckesheim ausgetragen. Los geht’s im Schützenhaus in der Luisenstraße 109 mit dem Wettkampf in verschiedenen Gruppen an beiden Tagen um 9 Uhr, Schluss ist jeweils gegen 18 Uhr.

> Eine Andacht zum Gedenken an Tot- und Fehlgeburten findet am Sonntag auf dem Friedhof statt. Die Veranstaltung der Ökumene Meckesheim an der hierfür errichteten Gedenkstätte beginnt um 11.30 Uhr und wird gestaltet on Pfarrer Wolfram Fucker, Gemeindereferentin Tatjana Abele und der Gesangsgemeinschaft "Chor and more".

Neckargemünd

> Zum "2. Unter der Burg-Fest" rufen die Dilsberger Vereine alle Feierwütigen am Samstag ab 15 Uhr zur Tuchbleiche. Ab 18 Uhr gibt es dort Livemusik mit "Miss daisy and her Backseat Lovers", ab 20 Uhr tritt dann das Duo "Kraft und Kraftin" auf.

> Ihren 100. Geburtstag feiert die Dilsberger Jugendherberge am Samstag von 11 bis 17 Uhr (vgl. S. 3). Im Rahmen des "DJH BW-Erlebnistages" gibt es unter anderem eine Diskussionsrunde zum Thema "Veränderte Bildungslandschaft: Gemeinsam Zukunft gestalten" sowie einen Rundgang, Einblicke in nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung, Spiel- und Malangebote.

> Am Hochwasserpfad entlang geht es für Interessierte am Sonntag ab 11 Uhr. Dann lädt der Kulturverein zur Führung mit Armin Fenner. Start des rund zweistündigen Rundgangs ist am Hanfmarkt.

> Das Schwimmabzeichen nimmt die DLRG am Sonntag im Terrassenschwimmbad Kleingemünd das letzte Mal in dieser Saison ab. Geprüft werden das Seepferdchen und der Deutsche Schwimmpass, Treffpunkt ist um 10 Uhr im DLRG-Raum.

> Die Burg auf dem Dilsberg erkunden können neugierige unter kundiger Leitung am Sonntag. Um 15 Uhr startet im Burginnenhof eine Führung samt Sagen und Legenden, geschichtlichen Fakten und Aussichten ins Neckartal.

Neckarsteinach

> Blaulichtparty und ein Schaufenster des eigenen Könnens veranstaltet die Feuerwehr am Wochenende. Samstags steigt von 21 bis 2 Uhr eine Fete mit DJ "M.T.S" im Feuerwehrhaus, Hirschhorner Straße 64. Ebenda werden am Sonntag um 10 Uhr neu angeschaffte Fahrzeuge an die Wehr übergeben, ehe ab 11 Uhr der Tag der offenen Tür lockt – unter anderem mit Fahrzeugschau und Vorführungen, Hüpfburg und Spielen.

> Zum Menschenkickerturnier laden die evangelischen Kirchengemeinden am Samstag um 10 Uhr an die evangelische Kirche in Hirschhorn ein. Auf der Wiese am Neckar sind auch kurzfristig gebildete 5-er-Teams zum Mitspielen willkommen.

Nußloch

> Die 50. Kerwe und damit drei Tage lang Ausnahmezustand stehen in der Mondspritzergemeinde an. Das bunte Treiben an den Ständen und Fahrgeschäften rund um den Lindenplatz beginnt um 14 Uhr. Um 15.15 Uhr spielt die Feuerwehrkapelle vor dem Rathaus, in das die Nußlocher Vereine um 15.45 Uhr einziehen, ehe die Kerweborscht die Kerwe um 16 Uhr eröffnen – samt Fassbieranstich durch Bürgermeister Joachim Förster.

Ab 18 Uhr legen die DJs Moke und JayBe vor dem Rathaus auf. Sonntags geht es dort um 10 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst weiter, ab 11.30 Uhr mit dem Frühschoppen an den Vereinsständen, ehe ab 13 Uhr die Läden zum verkaufsoffenen Sonntag locken. Dann sind über den Nachmittag auch ein Mitmachparcours für Kinder samt Verlosung um 18 Uhr am Rathaus, ein Flohmarkt und Kinderschminken beim Apfelbäumchen geboten.

Um 18.30 Uhr gibt es Livemusik im Doppelpack: "The Blackout" bei der "Fördergemeinschaft Handball & Kultur" und "Who Cares" beim Musikzug des Karnervalclubs (KCN). Am Montag geht die Kirchweih dann mit Programm von morgens um 10 Uhr bis spät in den Abend weiter.

Schönau

> Seinen neu erbauten Bogenplatz eröffnet der Schützenverein am Sonntag. Ab 11 Uhr gibt es in der Schützenhausstraße 102 neben Informationen auch Möglichkeiten zum Schnuppertraining sowie weitere Aktionen.

Spechbach

> "Herzenssache Naturheilkunde" heißt es am Samstag beim Naturheilverein Spechbach. Am Tag der Naturheilkunde referieren in der Müllerschen Scheune in Eschelbronn in der Oberstraße 19 ein Heilpraktiker und ein Arzt aus der Region von 12 bis etwa 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wiesenbach

> Der vierte Krähbuckellauf geht am Samstag über die Bühne. Start und Ziel ist an der Biddersbachhalle. Von dort geht es bei der von den örtlichen SPD-Vereinen organisierten Sportveranstaltung für Läufer um 14 Uhr auf eine 8,4 Kilometer lange Strecke zum Bahnhof Mauer und zurück. Walker auf der gleichen oder einer verkürzten 5,3-Kilometer-Strecke starten um 13.45 Uhr. Anmeldungen sind im Vorfeld möglich unter www.kraehbuckellauf.de.