Wiesloch. (slt) Mit Menschen zusammenkommen, den Sommer feiern und genießen: Auch in diesem Jahr ist das alles möglich am Wochenende vom 5. bis 7. Juli in Wiesloch. Denn dann richtet die Stadt ganz unter dem Motto "genießen, shoppen, feiern" wieder das traditionelle Stadtfest aus – mit einem bunten Programm an allen drei Tagen sowie einem verkaufsoffenen Sonntag. Die offizielle Eröffnung erfolgt am Freitag, 5. Juli, um 19 Uhr durch Oberbürgermeister Dirk Elkemann am Marktplatz.

In eine Genussmeile mit herausragenden musikalischen Angeboten verwandelt sich die Wieslocher Innenstadt: Insgesamt sind 15 lokale Gastronomen präsent und bieten eine Vielfalt an Köstlichkeiten. Fünf Bühnen und ein Strandbereich mit Sand versprechen zudem unterhaltsame Stunden. Mit dabei sind Bands, die schon seit Jahren immer wieder für beste Stimmung in der Region sorgen: Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich so auf Formationen wie "Under Cover Boys", "Mind da Gap" oder auch "Sven Wittmann Trio", "Cracked Fire" und "Kraft & Kraftin" sowie "Sten" und "The Busters Pension Fund" freuen.

Aber auch Neueinsteiger möchten das Publikum mit frischem Sound verwöhnen, darunter "Who2Ladies", "Abteilung Rock", "Good Temper", "Alex im Westerland" "Annimels – Die Partyband", oder auch , "Noisepolution Rockrevue" sowie "Pink Trouble", "Beyond this Summer" und noch viele weitere mehr.

Ein weiteres Highlight soll der verkaufsoffene Sonntag werden: Am 7. Juli haben die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Darüber hinaus wird gerade für Familien einiges an diesem Tag geboten: Auf der städtischen Bühne hat das Kulturamt der Stadt Wiesloch den ganzen Tag ein buntes und unterhaltsames Programm zusammengestellt. Hier präsentieren sich die Wieslocher Organisationen und Vereine. Das Palatin hat um 12 Uhr einen Mitmachzirkus im Strandbereich für Kids engagiert und ab 14.30 Uhr soll ein Gitarren-Pop-Konzert für Kinder folgen. Abgerundet wird das Sonntagsangebot mit Unterstützung der Firma Rewe: Unter anderem darf eine kleine Hüpfburg und das allseits beliebte Kinderschminken nicht fehlen. Dies wird am Adenauerplatz in der Unteren Hauptstraße zu finden sein.

Auf der Bühne am Marktplatz präsentieren sich neben den verschiedenen Bands zudem Wieslocher Vereine und Institutionen, um zu zeigen, wie groß die sportliche, musikalische und kulturelle Vielfalt in der Weinstadt ist: Verschiedenen Tanzvorführungen von Sportvereinen und Musikvereine stellen dort am Samstag und Sonntag ihr klangliches Repertoire und ihr buntes Potpourri vor.

In vielen Wieslocher Geschäften, Gastronomiebetrieben sowie der Stadtverwaltung liegt das kostenlose Programmheft aus, in dem noch einmal alle Veranstaltungen samt ihrer Schauplätze aufgeführt sind. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.echt-wiesloch.de.