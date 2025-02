Weinheim. (RNZ) In Weinheim bleibt die CDU stärkste Kraft und holt mit 32 Prozent der Stimmen ein Plus von fast 8 Prozent. An Platz zwei mit starken Verlusten kommt die SPD mit 17,8 Prozent (ein Minus von 7 Prozent). PLatz drei holen die Grünen mit 15,35 Prozent (mehr als 3 Prozent Minus) vor der Afd mit 15,34 Prozent.

Die FDP holt 6,2 Prozent und die Linke 6,4 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag bei 82,8 Prozent.

