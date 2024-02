Neckargemünd. (cm) Wer steht in den kommenden acht Jahren an der Spitze der Stadtverwaltung? Um diese Frage geht es bei der Bürgermeisterwahl am 12. Mai. Seit dem Wochenende ist der Wahlkampf eröffnet. Am Samstag um 0 Uhr startete nämlich die offizielle Bewerbungsfrist, die bis zum 15. April andauert. Mit Amtsinhaber Frank Volk, dem Grünen-Stadtrat und Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein

