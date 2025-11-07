Freitag, 07. November 2025

zurück
Plus Bürgermeisterwahl Nußloch

Awais Buttar kriegt keine Kandidaten-Vorstellung

Die Veranstaltung mit dem polarisierenden Gegenkandidaten findet nicht statt. Gemeinderäte argumentierten mit Kosten.

07.11.2025 UPDATE: 07.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 21 Sekunden
Joachim Förster (links) und Awais Buttar. Fotos: privat/Hebbelmann

Nußloch. (heb) Vor der Bürgermeisterwahl am 7. Dezember wird es keine öffentliche Kandidatenvorstellung geben, die von der Gemeinde organisiert wird. Dies beschloss der Gemeinderat am Mittwochabend. Die Bewerbungsfrist endet am kommenden Montag um 18 Uhr.

Bisher ist bekannt, dass der seit acht Jahren amtierende Bürgermeister Joachim Förster – er wird von allen Fraktionen unterstützt –

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.