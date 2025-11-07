Nußloch. (heb) Vor der Bürgermeisterwahl am 7. Dezember wird es keine öffentliche Kandidatenvorstellung geben, die von der Gemeinde organisiert wird. Dies beschloss der Gemeinderat am Mittwochabend. Die Bewerbungsfrist endet am kommenden Montag um 18 Uhr.

Bisher ist bekannt, dass der seit acht Jahren amtierende Bürgermeister Joachim Förster – er wird von allen Fraktionen unterstützt –