Sandhausen/Neulußheim. (cm) Braucht Sandhausen nach zwei Jahren wieder einen neuen Kämmerer? Gut möglich. Denn der in St. Leon-Rot lebende Kevin Weirether will Bürgermeister der 7000-Seelen-Gemeinde Neulußheim im östlichen Rhein-Neckar-Kreis werden. Beim ersten Wahlgang am Sonntag holte der parteilose Finanzchef von Sandhausen mit 35,1 Prozent zwar die meisten Stimmen.

Dies reichte