Von Nicolas Lewe

Neckarsteinach. Die Frage, wer ab August nach zwölf Jahren die Nachfolge von Bürgermeister Herold Pfeifer antritt, wird sich vielleicht schon am kommenden Sonntag klären – spätestens aber am 17. März. Dies wäre das Datum eines möglichen zweiten Wahlgangs, sollte am 3. März keiner der fünf Kandidierenden die absolute Mehrheit der Wählerstimmen auf sich