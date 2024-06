Meckesheim. (lew) Maik Brandt ist 53 Jahre alt und seit 2016 Bürgermeister von Meckesheim. Er stellte sich den Besuchern als "Familienmensch und Vater von fünf Kindern" vor.

Er dankte für das bisher in ihn gesetzte Vertrauen und versprach, "diese großartige Gemeinde gemeinsam mit Ihnen weiter voranbringen" zu wollen. Ihm sei es stets wichtig, seine Arbeit demokratisch und transparent zu gestalten. Sein Ziel bestehe weiter darin, Meckesheim als liebenswerte Familiengemeinde mit einer intakten Infrastruktur zu erhalten. Exemplarisch nannte Brandt die Sanierung und den Teilneubau der Karl-Bühler-Schule sowie den Neubau des evangelischen Kindergartens. Die Verbesserung des Hochwasserschutzes falle ebenso in die acht Jahre seiner Amtszeit wie die erst unlängst fertig gewordene Sanierung des Alten Rathauses. Dass eine solche auch für die Auwiesenhalle folgen wird, sei bereits in Form einer ersten Ausschreibung in die Wege geleitet worden.

In Kürze werde auch die "Ortskernsanierung II" in Meckesheim beginnen. Beim Standort für das Haus der Feuerwehr kündigte Brandt an, gemeinsam mit der Feuerwehr die beste Lösung finden zu wollen. Weitere Zukunftsideen seien ein Bürgerhaus, ein Ausbau der Klimaschutzwerkstatt, ein energetisches Nahversorgungskonzept sowie ein verstärkter Fokus auf die Unterstützung der Jugend und auch der Senioren – hier unter anderem durch Projekte zum Wohnen im Alter. Brandt betonte, keinen Moment gezögert zu haben, für eine zweite Amtszeit anzutreten. Sein Selbstverständnis sei es, nicht nur als Verwaltungsfachmann, sondern auch als Person integer zu sein.