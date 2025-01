Ladenburg. (dani) "So, das war jetzt die Kurzfassung", sagte Bürgermeisterkandidat Sophian Habel am Ende seiner rund einstündigen Präsentation. Der 27-Jährige hatte ins Restaurant Cave eingeladen, wo er vor rund 30 Gästen sein Wahlprogramm "Ladenburg 2033" vorstellte. Ziemlich viele Informationen in ziemlich kurzer Zeit.

"Ich war nicht untätig während des Wahlkampfs", betonte Habel zu