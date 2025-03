Eppelheim. (yhug) Das Wetter hat es dann doch noch gut gemeint mit den zwei Kandidaten zur Bürgermeister-Stichwahl. Es blieb trocken, und so konnten Matthias Kutsch und Alexander Hahn am Mittwochnachmittag, dem Markttag am Wasserturm, zwischen regional produziertem Gemüse, Käse und Co. ihre Akzente setzen.

Kutsch geht mit einem Wahlergebnis von 42,14 Prozent als Favorit ins Rennen,