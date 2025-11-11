Dienstag, 11. November 2025

Plus Bürgerentscheid Windkraft Weißer Stein

Die Nähe zu Heidelberg spielte mit

Ein Bürgerentscheid-Experte ordnet Ergebnisse ein. "Großstädtisches Milieu" prägt Dossenheim stärker.

11.11.2025 UPDATE: 11.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 54 Sekunden
Zwischen Schriesheim und Dossenheim soll der Windpark an den Weißen Stein entstehen. Archiv-Foto: Kreutzer

Dossenheim/Schriesheim. (luw) Das doppelte "Ja" zu den Windrädern am Weißen Stein hatten nicht alle erwartet – doch einer hatte die Zahlenwerte des Bürgerentscheids von Sonntag in Dossenheim und Schriesheim in genau dieser Größenordnung prognostiziert: Sozialwissenschaftler Dr. Edgar Wunder kennt sich bestens mit Volksabstimmungen aus.

Der Landesvorsitzende des Vereins "Mehr

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lukas Werthenbach
Redakteur
