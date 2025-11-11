Die Nähe zu Heidelberg spielte mit
Ein Bürgerentscheid-Experte ordnet Ergebnisse ein. "Großstädtisches Milieu" prägt Dossenheim stärker.
Dossenheim/Schriesheim. (luw) Das doppelte "Ja" zu den Windrädern am Weißen Stein hatten nicht alle erwartet – doch einer hatte die Zahlenwerte des Bürgerentscheids von Sonntag in Dossenheim und Schriesheim in genau dieser Größenordnung prognostiziert: Sozialwissenschaftler Dr. Edgar Wunder kennt sich bestens mit Volksabstimmungen aus.
Der Landesvorsitzende des Vereins "Mehr