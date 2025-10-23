Bürgermeister Oeldorf wird für Windräder mit Nein stimmen
Kleine "Sensationen", viel Information und vor allem eine sachliche Atmosphäre bei der Info-Veranstaltung zum Bürgerentscheid.
Von Micha Hörnle
Schriesheim. Die größte Sensation der Info-Veranstaltung am Dienstagabend war eine überraschend klare Aussage von Bürgermeister Christoph Oeldorf, der sonst zum Thema "Windkraft am Weißen Stein" meistens geschwiegen hatte.
Nachdem er den gemeinsamen Weg mit Dossenheim in der sogenannten Dialoggruppe" gelobt hatte, formulierte er es so: "Ich würde