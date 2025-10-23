Donnerstag, 23. Oktober 2025

Plus Bürgerentscheid Windkraft Weißer Stein

Bürgermeister Oeldorf wird für Windräder mit Nein stimmen

Kleine "Sensationen", viel Information und vor allem eine sachliche Atmosphäre bei der Info-Veranstaltung zum Bürgerentscheid.

23.10.2025 UPDATE: 23.10.2025 04:00 Uhr 7 Minuten, 37 Sekunden
250 Zuhörer kamen in die Mehrzweckhalle, um sich über die Windkraft an sich und den Bürgerentscheid zu informieren. Foto: Kreutzer

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Die größte Sensation der Info-Veranstaltung am Dienstagabend war eine überraschend klare Aussage von Bürgermeister Christoph Oeldorf, der sonst zum Thema "Windkraft am Weißen Stein" meistens geschwiegen hatte.

Nachdem er den gemeinsamen Weg mit Dossenheim in der sogenannten Dialoggruppe" gelobt hatte, formulierte er es so: "Ich würde

Dr. Micha Hörnle
