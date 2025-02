Schriesheim. (RNZ) Im Schriesheimer Branichtunnel stehen planmäßige Wartungsarbeiten an. Wie das Amt für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises mitteilt, wird der Tunnel deshalb von Montag, 3. März, bis Freitag, 7. März, jeweils nachts zwischen 20 und 5 Uhr voll gesperrt. Ab Freitagmorgen, 5 Uhr, ist der Tunnel wieder regulär befahrbar, das teilt das Landratsamt mit.

Für den Verkehr aus dem Odenwald führt die Umleitung über die Talstraße (L 536a). Aufgrund gleichzeitiger Bauarbeiten in der Talstraße erfolgt die Umleitung von der Autobahn A5 kommend weiträumiger: Über die Bundesstraße B3 in Richtung Hohensachsen, weiter auf die Landstraße L596 in Richtung Rittenweier, dann über Ursenbach und schließlich auf die Landstraße L536 nach Schriesheim. Die Umleitung wird entsprechend ausgeschildert.

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis und eine angepasste Fahrweise gebeten.